En poco más de un mes se vence el contrato con Elimpar y la comuna se hará cargo del sistema • Se eliminará el estacionamiento a 45º y un valor progresivo por franjas horarias • El valor y el retorno o no de la doble mano quedará en manos del HCD

A fines de mes de marzo se vence el contrato con la empresa Elimpar por el estacionamiento medido. Cuestionado en muchas formas, discutido y hasta tema de dos audiencias públicas, la metodología en la ciudad se continuará implementando. Sin embargo, tal lo anunció en su asunción el intendente Juan Ignacio Ustarroz se encarará la municipalización del sistema.

Por estos días, desde la comuna se están reuniendo con la empresa para efectuar el traspaso y se está evaluando lo que tiene que ver con el software utilizado ya que aspiran a no generar grandes cambios en el uso del sistema para el vecino. Sin embargo, se tiene que adecuar el sistema para el uso interno, y si la comuna carece de la cuestión logística cuentan con propuestas de universidades para realizar convenios para desarrollarlo. Es así que se está terminando de definir si será una municipalización total o parcial del medido en cuanto a su administración.

La subsecretaria de Control Urbano, Clara Zunino indicó que a priori no habrá modificación en la zona del estacionamiento medido. “La idea es que no se transforme en un traspié para el vecino, sino que el sistema que está sea aún más accesible. Queremos que haya otras implementaciones en cuanto a tecnología, que si bien en un principio se suponía que este software lo tenía no se implementaron o no se dieron a conocer y no se puso en práctica. También planteamos que estén accesibles todas las bocas de carga y que los vecinos encuentren enseguida donde se debe cargar o marcar”, señaló.

Por otra parte, se está planteando que el servicio no sea tan costoso en las primeras horas. “Incorporaremos a la marcación los quince minutos gratuitos que hay hoy – que estamos viendo se ampliará ese margen o no – porque como no se marca genera inconvenientes incluso legales en el Juzgado de Faltas. Es por eso que apuntamos a que el propio sistema señale los quince minutos de gracia, brindando mayor seguridad y transparencia para el vecino y para el agente de control, y así evitar también discusiones y problemáticas. Después buscaremos que la primera franja horaria sea más económica para el vecino que va a realizar un mandado y estamos evaluando un progresividad para evitar el estacionamiento por larga temporada. Aspiramos a la rotación de los vehículos y que el microcentro no sea un estacionamiento de autos”, informó.

Algunos cambios

El proyecto que se está elaborando y que será presentando ante el Concejo Deliberante prevé algunas modificaciones respecto de la actual ordenanza.

Si bien la modalidad en general se va a mantener, se va a eliminar de manera definitiva el estacionamiento a 45º. En cuanto al estacionamiento de una mano, izquierda o derecha, o en ambas aún no se ha definido y será materia de discusión. Sin embargo, Zunino sostuvo: “nosotros apuntamos a que se baje la velocidad en el microcentro, como pasa en otras ciudades. Ello se va a lograr con intervenciones en la vía pública. Estamos elaborando un proyecto de lo que se denominan orejeras para el ensanchamiento de las esquinas evitando así malos estacionamientos y siniestros viales, y una mayor protección del peatón. También estamos evaluando las sendas sobre elevadas, que permitirían también recrear una zona de velocidad 10 (km). Ello va a brindar más allá de una cuestión estética, que sea sustentable y que se le de prioridad al peatón y a la bicicleta”.

Otra cuestión a evaluar también será las calles por donde pasa el servicio público porque hay zonas donde las calles son más angostas y si hay estacionamiento de vehículos se impide su circulación.

En cuanto a la recaudación, el monto mensual no solo será destinado a seguridad vial sino también al mejoramiento del espacio público del espacio del medido.

A la vez, Zunino remarcó que se iniciaron gestiones para generar convenios con ferrocarriles para poder lograr zonas de estacionamiento gratuito, lo que implicará infraestructura acorde que permita el sistema.

Otro cambio que habrá en la municipalización del sistema tiene que ver con los frentistas. Hasta ahora, el vecino que no cuenta con garaje puede registrar un auto mientras que el que sí lo tiene puede registrar más de uno. El nuevo sistema no diferenciará. Todos los frentistas podrán registrar solamente un vehículo, el que podrá estacionar en la manzana de su domicilio. El registro surgirá con la patente y no será pasible de multa de esta manera. En el caso de los que tengan más de un vehículo, la idea es que no estén los vehículos permanentemente estacionados sino en rotación constante. “Es un tema que hablamos mucho, pero sino sería regular sobre las excepciones. Estamos evaluando sí que quizás sea un poco más económico. Pero la idea es ordenar también un poco el tránsito, porque si el que tiene dos vehículos los deja los dos ocupando un espacio, ello afecta a otra persona que necesita acercarse a esta zona”, remarcó a la vez que sostuvo que también se estarán evaluando y reglamentando los reservados por discapacidad.

Por otro lado, la cuestión de la carga y descarga en comercios se está evaluando en conjunto con los comerciantes; tanto por los lugares (izquierda o derecha) y los horarios porque hay comercios que se ven perjudicados por los que están establecidos en la actualidad.

Finalmente, si bien la ordenanza Impositiva ya se modificó, esta ordenanza de estacionamiento medido obligará a una nueva modificación de las nuevas franjas horarias que serán progresivas.

“La tranquilidad que tiene que tener el vecino es que el 25 de marzo se vence el contrato con la empresa, y el 26 se hace cargo el municipio, sin modificaciones bruscas para ellos en cuanto al sistema porque se mantienen los parámetros generales. Y las modificaciones que vamos a hacer tienen que ver precisamente con las necesidades planteadas por los vecinos, incluso en la audiencia pública”, expresó Zunino y aseguró que la nueva ordenanza será elevada en los primeros días de marzo.