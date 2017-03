Ustarroz continúa realizando reuniones con los vecinos

En esta ocasión fue en barrio Trocha donde narró distintos aspectos de la gestión, expresó sus preocupaciones, y produjo un fluido intercambio con los presentes.

Una vez más el intendente municipal, acompañado de funcionarios y concejales, mantuvo un encuentro con vecinos. En esta ocasión fue en barrio Trocha donde narró distintos aspectos de la gestión, expresó sus preocupaciones, comentó lo que juzga se viene haciendo bien y produjo un fluido intercambio con los presentes.

“El dialogo con los vecinos es fundamental. Para bien debemos decir que es algo que nunca perdimos, que en ocasiones se hace visible, en otras no, pero, siempre es un hecho placentero porque nadie conoce más sus calles, sus detalles, sus necesidades, como los propios habitantes del barrio. En esta ocasión fue Trocha, pero vamos constantemente a reuniones que nos convocan”, comentó Juan Ignacio Ustarroz al salir del encuentro que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento.

En el mismo espacio hay también un CAPS que está en proceso de habilitación aprovechando el intendente a contar que la salud es uno de los temas claves donde las gestiones no cesan, como por ejemplo en el tema vacunas, donde no se está recibiendo la Sabín, algo que los vecinos también mencionaron. Aprovechó para exponer minuciosamente las gestiones que efectúa cada semana en Nación y Provincia, porque “para que la ciudad crezca no existen partidismos. Nosotros pensamos en Mercedes”.

Matías Dematei, Patricia Prenitune, Mariana Sanmartín tuvieron instantes, a su vez, de diálogo en torno a cuestiones legislativas y a pasos que pueden dar juntos a los vecinos para poder mejorar las realidades existentes.

Por su parte, los asistentes tomaron el compromiso de acompañar a la Comuna en distintas gestiones y acciones que se tienen que concretar, desde arreglos menores a planificaciones de mayor porte para que se plasmen en la agenda de servicios y trabajos.