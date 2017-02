Así lo expresó Silvina Lucero, referente de ATTTA y ADA (Azul) quien estuvo el pasado jueves en Mercedes marchando para pedir justicia por el homicidio de Sofía Santillán • Mantuvo junto a un grupo un encuentro en el municipio local.

Silvina Lucero, referente de ATTTA y ADA (Azul) manifestó las preocupaciones del grupo y las reivindicaciones para el colectivo que vienen planteando en distintas ciudades.

“Después de la convocatoria el 26 en Azul, y atentos a que se terminaba la feria y la familia tenía que venir a Mercedes a completar algunas cuestiones legales, llegamos a exigir que se haga justicia por Sofía. Representamos a varias asociaciones y llegamos para acompañar a la familia. No queremos ni una Sofía más muerta en esta situación. En el país, del 2016 a la fecha tenemos 40 casos de chicas trans fallecidas. Son casos que llegan a la justicia pero que quedan en el olvido. Venimos a exigir a la justicia que tomen en serio el caso, tenemos conocimiento que muchos testigos no coinciden en sus dichos y queremos que se investigue”, remarcó.

Por otro lado, explicó que “tenemos una ley por la inclusión laboral trans, pero aún no está reglamentado lo que nos terminan frenando. Estamos bregando por que los municipios cumplan la ley más allá de la reglamentación o no, solo hace falta buena voluntad. En Azul y Chivilcoy están trabajando chicas o próximamente estarán siendo incluidas. Hace más de 40 años venimos con promesas, y lamentablemente chicas como Sofía no llegan a ver el cumplimiento de esta ley. Tenemos un montón de promesas, y de eso ya estamos cansadas. Ya es momento de pasar a la acción concreta y de manera responsable. Tienen que trabajar en políticas públicas para el colectivo desde las áreas de género, diversidad o derechos humanos, según sea desde donde se ocupan de esto temas de los municipios”.

En tanto remarcó: “Hoy buscamos que se resuelva de una vez el cupo laboral, que se comience a cumplir. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nosotras hemos sido excluidas de nuestros hogares, de las escuelas. La mayoría no tiene más que un séptimo grado, y algunas ni siquiera por lo que no se puede exigir en todos los casos contar con secundario completo. Sin embargo, hay muchas actividades que se pueden realizar sin estudios. Solo bastan la voluntad y las ganas de los funcionarios para poder implementar estas políticas”.

Reunión con el municipio

Las referentes de ATTTA (Asociación de TravestisTransexuales y Transgéneros de Argentina) Chivilcoy y Azul, Victoria Ocampo y Silvina Lucero, junto a dos jóvenes trans de nuestra ciudad se reunieron con el secretario de Gobierno, Juan Pablo López Baggio y la trabajadora social María José Piacentini perteneciente a la coordinación de Derechos Humanos del municipio.

Al finalizar el encuentro, el funcionario contó los distintos puntos que se abordaron: “En primer término fue claramente la preocupación por el crimen de Sofía y el curso de la investigación judicial. Ellas manifestaban no solo la preocupación por este hecho sino también por la discriminación en forma permanente que sufren las chicas trans en Mercedes, algo que ocurre en muchos lugares y no escapamos a eso. En función de esa problemática todos entendimos que el hecho de Sofía no debía terminar siendo en vano; más allá de la desgracia de su pérdida debería ser también una oportunidad de dar visibilidad a personas con una identidad de género distinta que suelen ser discriminadas y que deben ser respetadas como sujetos de derecho” y agregó que “en ese sentido tenían pensado como asociación pintar un mural con motivo de recordar a Sofía y que sea una de las formas de dar visibilidad al caso y que no quede solo en eso sino empezar a tener acciones interinstitucionales con las organizaciones que integran y dependencias municipales para que puedan ser incluídas y cada día menos discriminadas. Estas acciones las vamos a estar acompañando”.

Por otro lado, indicó que también se habló de la cuestión sanitaria, alimentaria, y “de las dificultades que tienen para el acceso al trabajo. También surgió la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanzas al HCD para que adhiera el municipio al cupo trans, aunque está la motivación de hacerlo como grupo para que no se politice sino poder defenderla como bandera que ellas vienen portando y sensibilizar a los legisladores para que trabajen sobre ello. La ley está aprobada, aún no fue reglamentada y eso termina siendo una problemática. Desde el municipio no solo se les abrieron las puertas con motivo de la marcha, sino también para comenzar a ir generando acciones para incluirlas socialmente”.

Por su parte, Piacentini remarcó: “la reunión fue muy productiva, ya que acordamos articulación con el municipio de Chivilcoy y generar acciones desde nuestro municipio para que los derechos de las chicas trans de Mercedes tengan una mejor calidad de vida” y agregó: “respecto del crimen de Sofía es claramente un crimen de odio (transfemicidio) hacia lo diferente, hacia lo que se desvía de la heteronorma, la cual nos dice que todo es blanco o negro, varón o mujer. Entonces lo que va por fuera de ello no es ‘natural’. El crimen de Sofía refleja un desmedro total que existe en nuestra cultura por las personas cuya identidad de género difiere de su sexo. Poco tiene que ver con ‘la seguridad, o inseguridad o el pasto largo’. Hoy por hoy en los tiempos que corren los grises se cansan de ser perseguidos y discriminados, existen, son seres humanos con derechos y con mucha capacidad de organización”.

Desde el área de DDHH se acompañó luego la marcha que se desarrolló por los distintos estamentos de justicia de la ciudad. Al respecto indicó: “la marcha de hoy fue una demostración de ello, la cual acompañé con mucha convicción”, sostuvo.