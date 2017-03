Tenis: Simon Quiroga se llevo la “D”

El fin de semana se llevò a cabo el torneo de los más pequeños, que se dividieron en cuatro categorías para competir entre todos • Varios tenistas mercedinos participaron en el Grado 3 en Zárate

Los alumnos de las escuelas de tenis del Club Mercedes y de la Liga de Padres de Familia, que dirigen los profesores Mauricio “Poroto” Pisoni y Hernán Ricaldoni, participan del calendario anual de torneos internos divididos en 4 categorías.

El pasado sábado, en las canchas de la Liga de Padres, fue el turno de los más pequeños: la categoría “D”.

Más de 15 niños participaron del mismo en la calurosa mañana jugando en zonas todos contra todos y avanzando a cuartos de final los mejores dos de cada zona.

Organizados por el profe Juan Manuel Regueiro y la colaboración de Marcos Tacari, los chicos pudieron demostrar lo que vienen aprendiendo en clases al mismo tiempo que vivencian los sentimientos propios de la competencia, en la búsqueda de que lo empiecen a adoptar de forma natural.

Los niños fueron divididos en zonas jugando todos contra todos:

Zona I: Mateo Vigolongo, Tomas Vigolongo, Benjamin Mustoni y Felipe Rivero.

Cuartos de final: Mateo Vigolongo le ganó a Gero Valle 15-7, Simon Quiroga a Bautista Mustoni 15-4, Tomas Vigolongo a Bautista Murrie 15-12, y Marcos Masiocchi a Santino Piccolomini 15-6

Semifinal: Simon Quiroga venció a Mateo Vigolongo por 15-14 y Marcos Masiocchi a Tomas Vigolongo 15-12.

Final: Simon Quiroga venció a Marcos Masiocchi por 15-5

Mercedinos en el Grado 3

Aunque los resultados no fueron los esperados, varios mercedinos participaron de Torneos de Grado 3. Muchos de ellos están haciendo sus primeras incursiones en éstos eventos de muy buen nivel.

En la ciudad de Zarate participaron Guido Rebagliati (sub 18), Teo Cañameras (sub 12), Emanuel Bernal (sub 14), Tomas Spinelli (sub 14) y Brianna Becerro (damas 12) quiénes cayeron en octavos de final en tanto, en Pergamino, Pedro Freggosi tuvo el mismo resultado.

Lo importante es que todos tuvieron varias cosas positivas en sus rendimientos y volvieron con ganas de corregir errores ésta semana.