La Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes sigue trabajando sobre la concientización acerca de los concursos de belleza, sobre todo, en una ciudad como la nuestra en la cual contamos con dos importantes certámenes de reinas tanto en la Fiesta Nacional del Salame Quintero como en la Fiesta Nacional del Durazno. En esta oportunidad, fue SUTEBA quien se sumó a trabajar por esta causa. En nuestra ciudad se juntaron 500 firmas demostrando apoyo al proyecto.

Representantes de la Coordinación de DDHH, encabezados por María José Piacentini, fueron recibidos por el Secretario General de SUTEBA Mercedes, Fabián Díaz, la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Silvia Juárez, Secretaria Adjunta, Daniela Turnes, y Alejandro Sicoff. En el encuentro acordaron hablar de esta temática dentro de las aulas, para que sean los alumnos quienes reflexionen al respecto.

“Es un cambio cultural lo que tratamos de instalar. Que no se consideren a las mujeres como objeto, no cosificarlas y no discriminar, además pensar en otras problemáticas que están relacionadas a la salud como bulimia y anorexia. Ese es el mensaje que queremos de dar como Estado Municipal. SUTEBA Mercedes adhiere a esto y quieren que trabajemos en las escuelas también”, comunicaron desde la Coordinación municipal de DDHH.

Las reuniones para comenzar a concretar las formas de trabajo se van a llevar a cabo en febrero y participarán delegados, afiliados, inspectores y docentes, ya que ellos serán los encargados de plantear a los alumnos esta temática para repensarla en conjunto.