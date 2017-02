El diputado nacional y ex intendente se refirió a los dichos del representante de la fima que la semana pasada presentó la maquinaria que adquirió el municipio por una licitación • “La empresa se presentó por primera vez en 2015 y salió séptima. Dice que no pudo ganar en la gestión anterior, y fueron doce años de gestión”, sostuvo y apuntó también a una “picardia” del municipio por enviar en gacetillas oficiales esos dichos.

Esta mañana, el diputado nacional y ex intendente de la ciudad, Carlos Selva, llevó a cabo una conferencia de prensa a fin de señalar algunos dichos del encargado de la empresa Covena, que ganó una licitación para la compra de maquinaria municipal.

“Quiero dar una expresión sobre un tema que a nuestro juicio tiene una controversia. Hemos sido prudentes en tratar de esperar informaciones que a nuestro juicio tienen un impacto político. Consolidado el hecho en los medios, nos obliga a defender con fundamentos nuestra posición”, señaló Selva.

Por un lado, expresó: “Valoramos que el Intendente Municipal continúe con la compra de maquinarias. Es una política de Estado que debe continuar más allá del gobierno. En el año 2013, la Municipalidad compró una motoniveladora, un acoplado, dos camiones, dos compactadoras, utlitarios, desmalezadoras. En el año 2014, un camión tractor, la batea, dos compactadoras, seis autos, dos camionetas, en fin. Puse de ejemplo los últimos años, pero durante nuestra gestión se compraron distintas maquinarias que están en el inventario municipal. Es imposible parar de comprar maquinarias porque el deterioro es intenso”.

Sin embargo, sostuvo: “Aquí hay un hecho tendencioso. Son las declaraciones del consignatario de la empresa. Involucro a la Municipalidad porque en cinco medios salió exactamente lo mismo. Por lo tanto, creo que hay una tendencia a querer perjudicarme a mí persona y a mí honestidad”.

Además, Selva remarcó: “Quiero dejar en claro que la empresa Covena, su representante, hace declaraciones tendenciosas cuando dice que se había presentado en Mercedes y que nunca había podido ganar, también dice que esta era una licitación transparente. Dejo en claro, primero, que la empresa Covena se presentó como proveedor, por primera vez, en febrero de 2015. Dice que no pudo ganar en la gestión anterior, y fueron doce años de gestión, pero la empresa se inscribió el 4 de febrero de 2015. Por lo tanto, en los primeros once años no podría haber ganado nunca por no ser proveedor. Luego, se presentó a una sola licitación. Por una motoniveladoras. Fueron siete las empresas que se presentaron y la empresa Covena New Holland quedó séptima. No presentó ninguna objeción en su momento”.

En tanto, manifestó que “por otra parte, sé que en la licitación de ahora quedó cuarta y se desestimaron las primeras tres. Habrá que ver que objeciones u observaciones que dice haber hecho” y aseguró: “Estaremos mandándole una carta documento al señor Carello como responsable de la empresa, sin entrar en juicio de valor sobre los productos que vende, pero sí entiendo que hay una intencionalidad de perjudicarme. Me siento agraviado. También veo una picardía de la Municipalidad de publicar las mismas declaraciones en los medios gráficos y digitales. Creo que hay un interés político”.

“Correspondía como ex intendente darle explicaciones a la ciudadanía que me eligió por tres períodos para administrar los bienes de la ciudad”, concluyó.