El ex intendente busca protagonismo de alguna manera • Pero aún no encuentra con quién y con qué confrontar • Convoca por teléfono a viejos seguidores que no acuden a la cita.

(Por O Lye) A no dudarlo. El diputado nacional Carlos Selva tiene síndrome de abstinencia de intendente. A más de un año de la estrepitosa derrota electoral del Frente Renovador en Mercedes, Selva “extraña”.

“Se extraña ser Intendente, si no te mentiría. Hay cosas, en la inmediatez. Cuando uno va a los barrios y te piden alguna respuesta, vos sabés que no tenés las herramientas para poderlo hacer aunque son cosas simples y uno no lo puede hacer. Eso es lo que cuesta superar”, dijo el ex intendente en una entrevista radial que le realizó la semana pasada Susana Spano (Radio Fénix).

Y es evidente que extraña ser intendente. A punto tal que algunos cercanos dicen en sorna y por la bajo que tiene síndrome de abstinencia

Selva aún no puede creer que su teléfono suene tan poco. Y que muchos ya ni le atiendan el teléfono. Extraña que –cuando entra a una cafetería- solo un par de ocasiones visitantes le devuelvan el saludo. Y que casi ninguna se acerque a pedirle algo. Ni a compartir un café. Salvo el grupo más cercano.

Rodeado de su reducido grupo de asesores (léase: los que nombró en el Congreso) brindó una conferencia de prensa en la cual nadie entendió para que decidió estar rodeado de sus seguidores porque solo habló él. Y los demás asentían. Selva se enojó con un proveedor y con prensa de la municipalidad.

Si es cierto que la grandeza de un hombre se mide por la talla de sus enemigos… pobre Selva que de confrontar mediáticamente con diputados, gobernadores y ministros, ahora descarga su ira con un proveedor municipal. Y ahora piensa mandarme una CD para que ratifique o rectifique sus dichos. ¿De qué?. De decir que fue la primera vez que ganó una licitación –hecho cierto según dijo el propio intendente- y otras cosas por el estilo. Realmente muy pequeña la disputa para un hombre que gobernó los destinos de la ciudad por 12 años.

A diario convoca por teléfono o personalmente a su “tropa” para que vayan a la unidad básica de la 30. Y no hay nada que hacer. A pesar de la insistencia y el encanto del diputado, no logra reeditar aquellas convocatorias multitudinarias. Hay –a no negarlo- un puñado de fieles militantes que siguen y lo seguirán. Pero hubo muchos más que se acercaron al calor del poder. Ya que tanto el FpV como Cambiemos ha recibido con los brazos abiertos a ex selvistas.

“Peronistas somos todos” dicen que dijo El Pocho a mediados de los setenta.

Encima su bloque comenzó a sufrir la diáspora por la ausencia de conducción y falta de definiciones políticas respecto a los días por venir. Navarro se fue –con ruido- y dejó a su bloque con una representación minoritaria. Tan minoritaria que requiere del concejal José Cestari para tener relevancia.

Solo lo salva la presencia de un hombre que ha demostrado pragmatismo y sensatez: Carlos Milhomme. El histriónico farmacéutico ha tolerado que la hija de “el uno” se quiera erguir como “presidenta” sin que sea motivo de ruptura. Y es precisamente el hombre que está presente cuando el diputado no va. Milhomme es quien más contiene.

Selva no entiende como otroras aliados lo ignoran y no corren presurosos a su llamado. Y eso lo vuelve loco: “tenemos que volver. Y ustedes me tienen que ayudar” dijo semanas atrás en una comida.

Y un comensal –medio pasado de copas- comentó medio por lo bajo: “para que después no nos vuelvas a atender!!!”. Y los que escucharon la broma, rieron. Selva, o no se percato, o hizo lo que mejor sabe: hacerse el sordo.

Todos conocen el dicho: quienes dicen la verdad son los chicos y los borrachos.