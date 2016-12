Se concretó éste lunes cuando el intendente Ustarroz con presencia de funcionarios provinciales inauguró la nueva dependencia en el Unzué dedicada a abrigar adolescentes

Una nueva apuesta al beneficio social y en particular a la niñez y la adolescencia, es decir, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se concretó éste lunes cuando el intendente Ustarroz con presencia de funcionarios provinciales inauguró la nueva dependencia en el Unzué dedicada a abrigar adolescentes a la vez que presentó las mejoras edilicias, nuevo mobiliario y puesta en valor del hogar abrigo para niños “Abelito”. La Secretaria de Desarrollo Social narró que fue un arduo trabajo y agradeció a todo el personal por la dedicación, amor y compromiso dado. La Lic. Pilar Molina, Directora Ejecutiva del Organismo Provincial Niñez y Adolescencia, celebró la nueva obra.

El encuentro permitió inaugurar y exponer ante los medios la nueva dependencia dispuesta en una de las alas del ex Instituto Unzué donde se realizaron reformas infraestructurales, se compraron muebles, juegos, prepararon baños, habitaciones, computadora, televisores, ventiladores, es decir, todo lo que requiere un espacio de albergue para jóvenes adolescentes con distintas problemáticas. En la presentación hubo representantes del poder judicial, del hospital, concejales, de colegios de profesionales, trabajadores del área, funcionarios, vecinos y representantes de la Provincia de Buenos Aires encabezados por La Lic. Pilar Molina.

Quién tomó primero la palabra fue la Secretaria de Desarrollo Social, Jorgelina Silva, quien expresó que “asumimos un compromiso muy importante para todos, desde el 10 de diciembre del año pasado, cuando el intendente nos pidió que tengamos como objetivo la niñez donde ya inauguramos un espacio de primera infancia y se vendrán tres más el año que viene y donde hemos intentado cambiar lo que era la proyección y objetivos del hogar Abelito donde en una época recibió adolescentes y luego dejó de hacerlo porque las autoridades de ese momento decidieron que no tenían posibilidades de afrontar ese difícil compromiso” afirmó remarcando que “este desafío lo volvemos a asumir, y hoy inauguramos el anexo adolescente a la vez que exponemos cómo pusimos en valor el hogar de niños Abelito” comentó la funcionaria donde destacó que “se hizo una reforma muy grande, las trabajadoras son testigos y ellas, debemos destacar, son las que principalmente toman éste desafío cumpliendo todos los días su labor con tanto amor. Saben también que la realidad nos obliga a tomar el compromiso de que haya adolescentes albergados”, comentó.

Luego Daiana, una de las jóvenes que vive ahí e inauguró el espacio para adolescentes realizó un recorrido por su historia, por las relaciones con los trabajadores, contó cómo la cuidan y cómo a veces hace renegar, pero, siempre todo bajo una línea de amor y afecto compartida, dedicándole unas palabras especialmente a Natalia, que día a día comparte momento con ellos.

Por su parte, Pilar Molina, expresó que “estamos muy emocionados de ser parte de la apertura de esta nueva etapa. Veía los ojos llenos de lágrimas de las chicas cuando hablaba Daiana y eso vale más que mil palabras que yo pueda decir. Tiene que ver con la conexión que hay entre personas y es lo que podemos ofrecer a los pibes en estos espacios, amor, vínculos, empatías al otro que nos necesita”, comentó la funcionaria provinciales destacando que “es un honor ser parte y quiero remarcar el criterio que compartimos con Juani y es que en niñez no hay bandos, no hay partidos, no hay colores, que todos tenemos que trabajar juntos para los pibes y es algo que encontramos como punto de coincidencia desde la primera vez que nos vimos hace ya muchos meses así que agradezco la generosidad de haberme invitado. Tenemos que trabajar para que el Estado llegue antes y que se construya y se acompañe en el día después del egreso de lugares como este para que el Estado no ofrezca sólo eso desde las políticas públicas donde hay mucho más para construir y en esa línea vamos a trabajar todo el año con este y otros municipios”, narró la funcionaria provincial.

“Es lindo poder avanzar en la concreción de políticas públicas con el eje en este caso la protección de los derechos del niño, donde que este abrigo se amplíe y tenga un lugar para los adolescentes es que realmente damos cuenta de una problemática existente en la ciudad e intentamos desde el municipio en articulación con la provincia desarrollar este espacio” sostuvo el primer mandatario local, Juan Ignacio Ustarroz, quien luego dejó “felicitaciones a los trabajadores de la niñez, de la adolescencia, a todos, a los que están en el abrigo, en el servicio local, a los que están en otras instituciones, a las ONGs, a todos los que trabajan con la niñez” recordando que “demoramos una semana la inauguración porque queríamos tener con nosotros a Pilar, porque las políticas públicas son de todos y cuando hablamos de niñez y adolescencia y no llegamos como sociedad y Estado a ser capaces de articular y trabajar juntos poniendo el hombro garantizando los derechos del niño fracasamos”, sostuvo con mirada crítica destacando que “es un avance donde lo central son los trabajadores que a pesar de las adversidades, las angustias, los conflictos, con cuestiones estructurales y de vínculos, siguen poniéndole el cuerpo brindando lo mejor de sí para tener un Estado presente y dar respuesta a los niños”.

La inauguración demandó una importante inversión en infraestructura y es una de las mejores maneras de cerrar el año para el área de Desarrollo que tantos servicios ha ampliado y puesto en marcha, pero, también para toda la Comuna dado que se actúa una vez más, y con ello despertando el orgullo general, con uno de los sectores que más debemos como sociedad cuidar, que es el que componen los adolescentes y los niños. El fortalecimiento institucional dado es parte de una visión integral y planificada de apuesta a la política pública inclusiva y en pos del desarrollo humano integral, con un Estado presente que garantice los derechos.