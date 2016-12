Para la concejal del FpV, a “Cambiemos les cuesta decir que su presidente es Macri” • Criticó medidas del gobierno nacional y elogió acciones del intendente Ustarroz • “Tomamos medidas de fondo”, dijo.

Tras las críticas mediáticas y realizadas en la última sesión del HCD, la concejal Mariana San Martín, no dudó en salir al cruce: “a los miembros del bloque de la alianza Cambiemos les cuesta decir que su presidente es Macri: se olvidan siempre de nombrarlo” dijo irónicamente. “Debe ser porque no responde a ninguna de las premisas de la UCR ni de los que dicen ser peronistas y están dentro de la bancada. Como tampoco cumplió ninguna promesa de campaña” afirmó y sostuvo “algunos alfonsinistas deben estar muy incómodos”

San Martín recordó las palabras de Albini en torno a la ausencia de respuestas a los pedidos de informe. “Algunos ya no tienen razón de ser. Basta ver con lo sucedido en el CEAMSE que hasta su compañera de bancada salió en los medios reconociendo que cuando se hacen bien las cosas no se puede negar, no se puede ser necio. Lo mismo con otros tantos temas. La realidad supera los papeles y la burocracia que algunos quieren crear para atrasar esta gestión. Nosotros sí que podemos decir trabajamos para todos”.

Para la concejal, Albini “debe estar incómodo. Su histórica defensa de Alfonsín, al cual todos reivindicamos como un defensor de la democracia, las instituciones y los derechos humanos va a contrapelo del actual presidente por el cual él hizo campaña. Debe hacerse cargo del tarifazo, del nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto, de que con la propuesta de Macri serán muchos más los argentinos que paguen ganancias como pasó este año, de la liberación de la economía al mercado, con la mayor cantidad de despidos en menos tiempo que se recuerda, tanto del espacio público como privado. Datos reconocidos por su propio ministerio de trabajo. Un gobierno que las únicas obras que inauguró, estaban realizadas por la gestión anterior que tanto usan como chivo expiatorio. Nada dice del fin de Fútbol para Todos, de un gobierno que tiene CEOS en todos los ministerios con unas incompatibilidades impresionantes. Un gobierno que le saca los medicamentos a los abuelos del PAMI, con una política de derechos humanos que desfinanció por completo todos los organismos, con un gobierno que endeudó el país más que la última dictadura”, criticó la edil.

“A diferencia de él (por Albini) yo sí puedo decir que estoy orgullosa de mi intendente que toma medidas de fondo, no de maquillaje. Habló de la salud y se olvidó de Mercedes Sonríe, algo que su gobierno dio de baja; que logramos los CAPS por primera vez en su historia cobren lo correspondiente al SAMO, que logró que el Villa Abrile tras 47 años esté habilitado y que financia la guardia pediátrica las 24 horas del hospital que le pertenece a la gestión de su vice gobernador”, sostuvo San Martín y enfatizó: “en un año tomamos medidas de fondo, no maquillaje ni marketing con globos”.

En esa línea Mariana San Martín le “recordó a la bancada opositora” que “hemos creado hogar abrigo para la mujer, hemos inaugurado centro de primera infancia, hemos descentralizado la burocracia como nunca antes, hemos puesto énfasis en capitalizar el municipio comprando camiones, tractores y barredoras. Se olvidan que estábamos sin capital propio, era casi todo tercerizado. Hablan de descentralizar el corralón cuando no había ni un camión para mandar a la zona rural. Ahora lo tenemos y a precio récord en compras durante el año y es porque se es eficaz y eficiente, porque se cuida el dinero de todos los contribuyentes. Algunos se olvidan de dónde venimos parece, donde no se sabía nada, no se rendía cuenta. Ahora la transparencia es innegable, como la fiesta del salame, la obra pública que permite dado los ahorros hacer más calles en Gowland y más cloacas en la zona urbana, ahora pagamos la hora de alquiler de máquinas más barato que el año pasado, a pesar de la inflación del 42%. Parece que tiene una vara media rara para medir la realidad”, concluyó.