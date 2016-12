El miércoles se convirtió campeón de Primera división tras aquellos logros de 1998-99 • Ante El Frontón resultó ser una atrapante revancha donde la resolución del partido se dio en el adicional • Menéndez conformó un equipo sólido que terminó dado que hablar.



Aquel domingo 18 no se podía hablar de un triunfador de la primera final, ganaba Quilmes 1-0 hasta que el encuentro fue suspendido por agresión al árbitro por parte de un futbolista de El Frontón. De esta manera pasó a intervenir el Tribunal de Disciplina para fallar en la noche del lunes 19 de la siguiente manera: Gastón Lozano, que agrediera al juez principal Alejo Cid, fue sancionado con un año de suspensión. Se dio por ganado el partido a Quilmes por 1-0 ypor último se estableció una multa de 50 entradas por espacio de dos fechas a El Frontón.

Con este fallo quedó todo en condiciones de poder jugar la revancha, que fue el último miércoles por la noche en cancha de la Liga Mercedina. Como en aquel cruce de la primera rueda volvieron a verse en una final Quilmes y El Frontón. De esos 90 minutos hubo un equipo que se animó a más pero nunca pudo acertar en la definición, teniendo dos jugadas que generaron la polémica en el inicio del partido. La primera gol anulado por infracción y la segunda un penal no cobrado, cuando en realidad fue clara la falta de Quiroga sobre Morada en el área.

Fuera de ello El Frontón manejó mejor el balón en ataque, Quilmes aguantó el empate sabiendo del resultado a favor que tenía, buscando en menor medida generar peligro en el arco de enfrente. Aunque una vez pasado el vendaval, Quilmes se fue ordenando y cerrándole los caminos al conjunto de San Andrés de Giles que nunca se desesperó. Sin goles se iba a cerrar la primera parte, friccionada sería la segunda y allí fue cuando los dos equipos comenzaron a quedar en inferioridad numérica. El “Cervecero” primero perdió a Schiavi, minutos después El Frontón no iba a tener a Laureano Medina quedando media hora por delante. Más tarde, a 15’ del final veía la roja Javier Rosales y con ello los de Menéndez se quedaban con 9 contra 10 de El Frontón.

A esta altura del partido la fórmula de Quilmes fue la contra, esperar al rival y buscar los espacios que aparecían ante el adelantamiento al agotarse el tiempo reglamentario. Ya en el adicional, el juez dio 7 minutos, la desesperación comenzó a jugar hasta que una contra letal sería resulta por Federico Malano que por la izquierda definió sobre Roncoroni para el 1-0. Quilmes estaba a segundos de ser campeón, con dos tantos de diferencia en el global acariciaba la posibilidad de festejar, fue realidad con la culminación del partido.

Con un joven entrenador de tan solo 20 años, llegado al club a finales de diciembre y sin experiencia en el fútbol de Primera como DT, se terminó conformado un plantel que a lo largo del año se hizo de un título que todos desean en la Liga Mercedina y solo uno puede tener. Hoy ese club es Quilmes, aquel que en los años 1998-99 fuera campeón de la mano de Carlos Barconte.

El miércoles los festejo fueron interminables, jugadores y cuerpo técnico en la cancha disfrutando del logro, hinchas en las tribunas festejando hasta quedarse sin voz en lo que terminó siendo una fiesta, sin incidentes.

Llamativamente se supo que Menéndez no continuará en el cargo, algo que ya había acordado con la dirigencia antes de finalizar la segunda rueda. Pero esto seguramente tendrá su análisis a futuro, hoy Quilmes desbordad de felicidad con un tercer título en la Liga Mercedina de Fútbol. Una logro que no se puede discutir, justo campeón.