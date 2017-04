Por pérdidas de gas se debió suspende el servicio en el hospital Dubarry

Ello ocurrió hace varias semanas pero tomó trascendencia hace unos días por las redes sociales • El problema resultaría ser de un mal trabajo en la obra que se realizó hace un año, que no fue controlado • Se subsanó una primera etapa y siguen los trabajos

Durante la semana, surgió en las redes sociales la preocupación por un corte de gas en el hospital Blas L. Dubarry. Y efectivamente, desde la dirección del nosocomio a cargo de Daniel Bandoni, se dio cuenta de ello ante la requisitoria periodística sobre el tema.

Efectivamente, desde hace varias semanas el centro de salud se encuentra sin gas y se debieron tomar una serie de medidas para subsanar la situación a la vez que se está desarrollando una obra en tres etapas para brindar una solución definitiva a la cuestión.

“Esto empezó hace más o menos unas ocho semanas cuando se detecta en el fondo del hospital un olor muy fuerte a gas. Era temprano a la mañana y la gente se asustó. Llamamos a la empresa gas natural Fenosa, midieron y automáticamente clausuran los medidores de gas y nos anotician que lo cierran por riesgo de explosión”, indicó Bandoni a la vez que indicó que de inmediato se comunicó con el Ministerio de Salud para que llegaran al lugar. “Hicieron inspección y vieron que había gran cantidad de malas conexiones, sobre todo en la parte nueva. Iniciamos una medida de emergencia, trayendo hornos y cocinas industriales que funcionan a gas envasado. Y se puso en ejecución una obra para subsanar esto. Hasta el viernes se pudo hacer el primer tramo de la obra, desde la calle a la cocina y un termotanque. El viernes pusieron los dos medidores nuevos, y según me dijo el gasista ya el lunes la cocina recupera la normalidad”.

“Por suerte fue en verano, y las cosas se resolvieron rápido. Como Fenosa no va a probar el resto de las conexiones si no se cambian, planificamos una segunda y tercera etapa en cuarto y primer piso, donde están las calderas grandes que le dan calefacción al hospital. Va a ser un problemas porque si bien nos dieron continuidad para seguir trabajando por lo menos va a llevar dos meses vas hacer esto”, señaló Bandoni y se manifestó sorprendido ya que “al recorrer las conexiones con el gasista y la gente de Fenosa, eran cañitos que salían de un lado al otro, diámetros de suministros que no coincidían y demás de cuestiones técnicas por las que no nos iban a dar el gas hasta que no se cambiaran estas conexiones por las que corresponden. Fue todo un trastorno encontrarnos con esta sorpresa, este gasto que si bien lo paga el ministerio fueron 200 mil pesos, las siguientes etapas seguramente van a costar muchas más”.

Dudas por la obra

La obra en cuestión, se inició durante la gestión anterior en febrero del 2015, en el marco del anuncio de una reestructuración general en el nosocomio, afectando los trabajos varios pisos y donde se daba cuenta de un recambio en las cañerías de agua y gas. Aunque el final de la obra no queda claro cuando fue dado que el último registro periodístico sobre el tema fue días previos a la separación de Rodolfo Príncipi del cargo, y la asunción de Bandoni al mismo. Por ese entonces, el ex director del hospital daba cuenta de que la obra ya llevaba un 65% de ejecución.

La situación que se dio hace algunas semanas, llevó a la dirección y al ministerio a realizar una inspección de la documentación de las obras realizadas en el nosocomio. “Según el expediente se le dio el final de obra por un ingeniero y un constructor. Nadie más lo firmo: ni cooperadora, ni dirección, ni ministerio. Eso lo enviamos a La Plata y seguramente va a ser otro lío más porque no se sabe quién controló o quién es responsable de esto. De hecho, la construcción habla de una garantía de seis meses firmado por estas mismas personas. Tengo mucha bronca, seguramente saldrán sumarios y va a llevar algún tiempo. Lo seguro es que va a tener consecuencias para alguien que no controló esto y poder darle una explicación y una respuesta a la gente sobre todo esto que aconteció”, dijo Bandoni.

“Pero la situación de la falta de gas es algo que tenemos que solucionar lo más rápido posible, y el gasista que contratamos y que se maneja con la gente de Fenosa y del ministerio buscará lograr tener 1° y 4° piso habilitado antes de que llegue el frío”, expresó.

Más problemas

Por otro lado, Bandoni indicó que no fue la única problemática: también hubo situaciones irregulares en las conexiones de agua. “Nos encontramos problemas de agua también, con cañerías pinchadas por problemas también de construcción. Hay habitaciones que tuvimos que inhabilitar porque las paredes estaban mojadas. Pensábamos que era por el baño, pero no era por la conexión de la cañería que no se hizo con el material correspondiente. La verdad es un problema tras otro, un dolor de cabeza”. Sin embargo, ello fue más sencillo de resolver: “Eso lo pudimos solucionar con el plomero nuestro, que hizo lo que se necesitaba que no es meter un caño dentro de otro y sellado por algún producto. Y todo fue hecho así”.

Obras y capacitaciones

Por otra parte, Bandoni indicó que estos meses también habrá otra obra en ejecución y se llevarán a cabo capacitaciones con los profesionales médicos del nosocomio.

“Se aprobó el arreglo del subsuelo, pero va a demorar alrededor de dos meses. Costará alrededor de dos millones de pesos y es para la escuela de enfermería. Así que el primer tramo del primer año de la cursada va a funcionar de momento en el Centro médico”.

Además, adelantó que “vendrá una etapa de concurso de jefaturas, así que va a ser un mes de evaluación y trabajo interno en el hospital”.

“Estamos trabajando normalmente, mucho con los jefes y hemos contratado a un psicólogo para tratar el tema grupal que trabajará en reuniones obligatorias con los médicos del hospital. Creemos que nos va a ayudar a cambiar la dinámica de trabajo que va a redundar en un beneficio para que los que se acercan a nuestro hospital a ser atendidos también”, concluyó.

¿Instalación no declarada?

Según habría trascendido –aunque no pudo verificarse- las obras donde se habrían sufrido perdidas de gas no habrían sido declaradas antes la empresa de Gas Natural.