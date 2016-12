Los afiliados se encontraron la noticia el martes por la tarde y se convirtió en el corte más prolongado de la prestación en lo que va del año • PAMI asegura que pagó a la Industria, pero no se giraron fondos a farmacias.

Nuevamente las farmacias suspendieron la atención a PAMI y denuncian que no pueden reponer medicamentos. La medida se tomó desde el martes a la noche y aún perdura. Los Colegios de Farmacéuticos remarcaron que el corte en la asistencia a los jubilados es porque las farmacias no pueden reponer los medicamentos debido a que la obra social de los jubilados y pensionados “no ha cumplido con sus compromisos de pago” desde el mes de septiembre.

El director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, señaló mediante un comunicado que “esta gestión heredó un convenio con los laboratorios, por medio del cual se les compra a ellos todos los medicamentos que deberán distribuir para los afiliados. Es importante resaltar que el contrato de provisión que tiene PAMI es con los laboratorios y no con las farmacias. PAMI le compra y paga los medicamentos a los laboratorios, y son ellos quienes distribuyen y saldan sus cuentas con las farmacias”.

Además, indicó que “la gestión del gobierno anterior nos dejó, además, una deuda de medicamentos de cinco mil millones de pesos. En agosto acordamos saldar la deuda con los laboratorios, deuda de la cual ya saldamos el 100 %. Al día de la fecha estamos al día con los pagos corrientes mensuales, o sea no hemos generado deuda nueva” y aseguró que “la deuda que reclaman las farmacias es por incumplimientos de los laboratorios”.

Desde PAMI Central aseguraron que “la gestión de Carlos Regazzoni siempre ha apostado al diálogo con todos los sectores”, y señalaron que se mantuvieron reuniones con representantes de los farmacéuticos.

Consultado el referente local de PAMI, Nicolás Farías sostuvo: “solo puedo agregar al comunicado mi adhesión y que espero que se solucioné lo antes posible”.

Tiempo de quiebre

Durante los días que lleva el conflicto hay un alto acatamiento de las farmacias al corte en todo el país.

“Pese a los contactos mantenidos con las autoridades del PAMI y de la Industria, y mientras aún continúan las reuniones entre ambos responsables del convenio, las entidades farmacéuticas no hemos recibido respuestas a nuestros reclamos y propuestas que permitan dar solución al conflicto”, resaltó la presidenta la Confederación Farmacéutica Argentina, María Isabel Reinoso a la vez que sostuvo que el corte continuará “hasta que lleguen las debidas respuestas a las justas reivindicaciones hechas públicas para alcanzar la necesaria sustentabilidad económica de las farmacias prestadoras al convenio, en un marco de sostenibilidad sanitaria y sin afectar el bolsillo de los jubilados. La solución sigue en poder del PAMI y de la Industria Farmacéutica, las entidades farmacéuticas nacionales seguimos abiertas al diálogo, esperando una propuesta concreta”.

En Mercedes

El secretario del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, Eric Bocca, se refirió al conflicto remarcando el alto acatamiento que ha tenido la medida.

“Lamentablemente se llegó a un punto en el que los afiliados entienden y se indignan porque ellos saben de esta problemática. Es algo que viene pasando durante todo el año. Hay más de dos mil millones de pesos vencidos, y son pagos que no ingresaron. Los abuelos lo entienden, ellos nos conocen y saben que es por una situación a la que nosotros no queremos llegar. Es difícil, porque somos nosotros los que ponemos la cara ante ellos todos los días, sabemos las necesidades que tienen y cómo los afecta. Es algo que da mucha bronca, y da vergüenza la posición que tomó PAMI”, dijo Bocca.

“Se realizaron reuniones y por primera vez se reunieron a las cuatro agrupaciones de farmacéuticos que agrupan a todo el país, con las autoridades de PAMI y la industria porque no hay acercamiento de nada. PAMI lanzó un convenio directo con nosotros, lo que es verdad pero hacen la gran Poncio Pilatos y se lavan las manos diciendo que ya le pagaron a la industria; la otra parte dice que no le pagaron nada y en el medio quedan los jubilados que son los más desfavorecidos por todo esto y nosotros que no nos pagan, nos cortan las cuentas corrientes y no podemos atender ni a los jubilados ni al resto de la población”, expresó y agregó: “Es verdad que no hay un convenio directo con nosotros, pero nosotros somos los que le brindamos al servicio a través de lo que ellos le pagan a los intermediarios. Tienen dos opciones: o presionan al intermediario para que nos de lo que corresponde ó sacan al intermediario del medio y hacer un convenio directo con nosotros”.

Por otra parte, señaló que “el convenio es lo más ilógico que existe porque lo tienen con la industria que es la que más se favorece con todo esto. Los medicamentos aumentaron entre un 40 y un 50% y son ellos mismos los que lo aumentan. No se entiende porqué, si es que PAMI pagó porqué se nos corta a nosotros”, sostuvo.

“Esta vez es definitivo. No puede correr el riesgo el funcionamiento de las farmacias por esta situación. Da vergüenza cómo se justifica PAMI, porque si realmente pagaron lo que se debía tienen que presionar a la Industria para que nos gire a nosotros y hacerse cargo”.

Respecto de una búsqueda de solución del conflicto, Bocca señaló: “Durante todo este año se hicieron reuniones con Regazzoni donde se acercaron propuestas, incluso para evitar gastos innecesarios aportando lo mejor para los jubilados y para que la obra social siga subsistiendo y no pasen estas cosas. Estamos de acuerdo en que se heredó una deuda muy grande, pero en algún momento hay que ponerse al día. Ellos dicen que ya lo hicieron, pero a nosotros nos deben prestaciones desde el mes de septiembre y ya estamos terminando diciembre también con deuda. Así es imposible seguir atendiendo y más aún cuando el porcentaje de bonificaciones es de entre un 80 y un 100% por lo que la farmacia se tiene que hacer cargo hasta que giren los fondos. Ya llegó a un límite que es insostenible para nosotros”.

En tanto, señaló que muchas farmacias están al límite de perder sus cuentas en droguerías para reponer stocks de medicamentos ya que no pueden sostener más las medicaciones entregadas a afiliados a PAMI, con importantes coberturas, de sus propios bolsillos.