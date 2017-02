María Fernanda Espíndola cree que el hombre que está detenido “no tiene nada que ver” • Hasta el momento las pruebas no son suficientes para incriminarlo como autor del crimen • La madre apunta a una amiga de la víctima que “se desdijo”.

Y es que la mujer, como ya lo ha manifestado varias veces, no se siente conforme con la línea investigativa que tomó la causa y por la que hay un detenido pero que las pruebas no terminan de ser definitorias respecto de si fue el autor del homicidio de la joven trans.

En ocasión de la marcha realizada estuvo en la sede de fiscalía y se reunió con uno de los secretarios de la UFI N° 3 que está instruyendo la causa para tomar conocimiento de las últimas novedades. Lo cierto es que hasta el momento la investigación se encuentra a la espera de una serie de informes; y aunque el sospechoso no fue apoyado por testigos respecto de lo que hizo aquel 23 de diciembre, en las ruedas de reconocimiento solo una persona lo reconoció. De momento el sospechoso está detenido tanto por este hecho como por encontrarse prófugo de la justicia al no retornar de una salida transitoria al penal donde estaba alojado. Sin embargo, la Fiscalía tiene hasta el 13 de febrero plazo para pedir al Juzgado de Garantías N° 3 que la detención pase a ser una prisión preventiva en el marco de esta causa, pedir prórroga por alguna otra prueba que se presente o bien desestimarlo como autor material del crimen.

La amiga

María Fernanda Espíndola sigue sosteniendo que en la investigación “hay gato encerrado”. “Hay muchas cosas que no cierran”, asegura y hasta pide que se investigue a una amiga de Sofía.

“El 26 de enero hicimos una movilización en Azul. Pero si bien ella es de allá, acá fue donde la mataron. Acordamos venir para acá para lograr que esto no termine archivado. La verdad no estoy conforme con como va la investigación. Y más que hay una persona que me juego lo que no tengo, que sé que o la entregó o está metida. Tengo intuición de madre”, resaltó Espíndola.

Además, aseguró que “yo lo planteé al fiscal, pero no se avanzó sobre eso. Ahora se lo comenté al abogado y a partir del lunes se va a poner al tanto de la causa. Nunca pidieron las llamadas de teléfono, hay cámaras de seguridad en la zona y no está claro si las pidieron o no”.

En cuanto a la sospechas que tiene, contó que “la amiga de mi hija -una trans- cuando fue a Azul con Sofía se terminaron peleando. Ellas fueron en diciembre, los primeros días. La amiga se volvió el 12 más o menos peleada con Sofía. Y ella (por Sofía) vuelve el 14 para Mercedes. Y el 23 pasó todo esto: a mí no me cierra. Allá se pelearon con un cliente, porque esta persona quería estar con mi hija y con ella no. Creo que le tenía mucha envidia”.

También aseguró que “esta persona se desdijo un montón de veces. Dijo una cosa y después otra. Y para colmo la ausencia de ella en todas las movilizaciones que se hicieron por mi hija. Todas las amigas estuvieron menos ella. Desde el día que esta persona encontró el cuerpo de mi hija a mí no me cerró. Ella cuenta que la vio entrar al predio a las diez de la noche el 23 de diciembre. Si ella era amiga y ve que no sale, entrás a buscarla. No esperás tres días. Supuestamente ella la fue a buscar ese lunes y sintió el olor del cuerpo en descomposición. Además dijo que fue a hacer una denuncia por su desaparición y no se la tomaron porque le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Para mí es mentira”.

Respecto de en qué momento le pareció sospechosa la actitud de esta persona manifestó: “Desde el día que me dijeron que mi hija estaba muerta, que tuve que ir a la comisaría y escuché los comentarios de ella diciendo una cosa primero y después otra a mí no me cerró. Hablaban ahí mismo que al tipo lo conocían porque les habían ofrecido una fiesta. No sé porqué la justicia tomó para otro lado. Para mí hay gato encerrado. Ojalá me equivoque y no quiero pensar que la policía está metida en todo esto. Hay muchas contradicciones. Además, en la noche se conocen todos. Todos saben quiénes son los clientes. A mí me demostró que tiene la cola sucia. Como amiga creo que debería estar y no está. ¿por qué?”.

“Yo les pregunté a las amigas de mi hija porqué ella no estaba en la marcha. Ella dijo que supuestamente yo la iba a agarrar a golpes. ¿En qué momento voy a hacer eso? Ni hable con ella como para amenazarla en todo caso. Y ella no estando acá lo único que me demuestra es que sabe demasiado y no habla. Hasta que alguien venga y me diga todo lo que pasó realmente no voy a estar tranquila”, expresó.

“Ese viernes, a las diez de la noche, Sofía tenía una cita con este sujeto. Mi hija entró a esa hora a ese predio. Y ella, su amiga, la vio entrar a mi hija a esa hora y después no la vio salir más. El domingo mandó ella un mensaje a las hermanas de mi hija en Azul, para ver si Sofía estaba acá. Recién ese día mandó un mensaje y el lunes ella fue la que encontró el cuerpo, cuando era como las siete de la tarde. Sabía muy bien esa noche con quién se iba mi hija. Ese mismo cliente había querido tener una fiesta con otra de las chicas y ella no quiso”, remarcó.

Por otro lado indicó: “El día que fui a reconocerla, ella tenía su pulsera, y yo sé que Sofía no se la regaló”.

“No es él”

Para Espíndola, el hombre que está detenido “no tiene nada que ver”. “La rueda de reconocimiento es confusa. Solo una persona lo reconoció. Para mí terminaron agarrando un perejil. A mí no me interesa que encierren a una persona por encerrarla. Yo quiero que agarran a quien fue, sea quien sea”, remarcó y agregó: “Crimen perfecto no hay. Más tarde o más temprano se sabe todo. Ahora me entero que la quieren involucrar con el hombre que murió unos días antes que ella. La verdad no entiendo nada”.

“Ella tenía muchas ilusiones y sueños. Me la mataron como un perro. Le mataron sus sueños…

Se cumplió y mes y no caigo. Ahora que tengo un abogado de acá estoy más tranquila. Se dicen tantas cosas todo el tiempo y no sabes a quién creerle. El fiscal un día te dice una cosa y otro día otra. No me habían dicho que encontraron su teléfono, me enteré porque mi hija vio que estaba ‘en línea’ y cuando llamé para avisar que le estaban usando el teléfono ahí me dijeron que lo tenían en fiscalía. Y supuestamente no había mensajes. Que pidan a la compañía”, manifestó.

Finalmente expresó: “La sociedad es muy discriminadora. Para el común de la gente es ‘un puto menos’. Te miran raro porque tu hija es travesti y es una persona como cualquiera. Todavía no hice duelo, no la pude velar. Esto a mí me está haciendo pedazos”.