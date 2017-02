El edil se expresó respecto de los decretos para modificar los feriados, que fue rectificado, y cuestionó los dichos de Goméz Centurió. El concejal sentenció: “Espero su renuncia”.

El concejal Oscar Albini se expresó respecto de de la modificación de los feriados que posteriormente rectificó el presidente Mauricio Macri y fue crítico a la gestión que viene llevando a cabo Cambiemos en el más alto nivel en el país.

“Como hombre de la Unión Cívica Radical, no puedo dejar pasar por alto lo que se viene dando en estos días con respecto a la memoria y lucha de nuestros correligionarios, compañeros y camaradas. Diferentes ideologías que seguramente tienen grandes diferencias; pero una gran coincidencia que es la lucha por la libertad”, manifestó y señaló: “Primero el decreto avasallador modificando los feriados del 24 de Marzo, 2 de Abril y 20 de Junio, que por ‘suerte’ fue rectificado”.

Y además cuestionó: “las palabras de un funcionario, desconociendo lo que está comprobado, que es el plan exterminador y sistemático organizado desde el Estado. Además de enjuiciar ‘números’ (como si 1 o 30.000 no fuera lo mismo desde el terrorismo de Estado). En este caso puntual estoy convencido que las disculpas no alcanzan y que un funcionario con esa ideología no puede formar parte de un gobierno elegido democraticamente”.

“Como en su momento cuestioné a Milani, hoy lo hago con Gomez Centurion. Espero su renuncia”, concluyó severamente.