Nutrida participación mercedina en la Marcha Federal Docente

Desde Mercedes fue una importante cantidad de docentes y directivos los que asistieron • José Luis Pisano, consejero escolar, se refirió a la movilización.

Cientos de miles de argentinos participaron de la Marcha Federal Docente que se llevó a cabo en Capital Federal contra las políticas de ajuste que está implementando el gobierno de Macri y de Vidal. Desde Mercedes fue una importante cantidad de docentes y directivos los que asistieron.

“El significado de la marcha tiene como principal objetivo seguir exigiéndole al gobierno nacional la apertura de las paritarias docentes, algo que establece en sus artículos 10 y 11 la ley 26.075 de financiamiento educativo que sostiene claramente la necesidad del Estado, a través del Ministro de Educación y junto a los gremios docentes y el Consejo Federal de Educación que reúne a todos los ministros del país, fijar un salario mínimo inicial para los docentes, a lo largo y ancho del país, a partir de donde los gobiernos provinciales cerrarán sus paritarias como mínimo con ese porcentaje y para aquellos que no llegaran el gobierno solidariamente aporta la diferencia” narró por el Frente Mercedino y educador quien brindo algunos aspectos técnicos que últimamente desde algunos sectores se buscaba tergiversar.

La marcha permitió que confluyeran docentes de todo el país y fue multitudinaria. Los medios nacionales hablaron de más de medio millón de asistentes, como hacía mucho tiempo no se veía una movilización que ganaba las calles camino a Plaza de Mayo desde todos los accesos de la Capital Federal.

“Hubo una escalada discursiva que marcó una clara intención de desprestigio de la educación pública y por el otro a los docentes, buscando enfrentarlos con el resto de la sociedad cuando la marcha de hoy (por el miércoles) dejó de manifiesto que gran parte de los trabajadores estuvieron participando de la marcha desde de todo el territorio”, sostuvo Pisano quien también comentó que le “expresamos al gobierno que está llevando una política equivocada al incumplir la ley en su intención de ajustar la educación pública” destacando que “los docentes estamos firmes en esta lucha porque no es sólo la cuestión salarial, es también poder discutir la formación permanente, la infraestructura, los comedores, entonces es muy valioso que la comunidad en su conjunto apoye esta lucha porque no se agota en lo salarial, va en defensa significativamente global”

Los distintos gremios locales han participado mostrando el fuerte compromiso que poseen con la defensa de la educación pública, libre, gratuita y que ha sido una tradición en nuestro país que permitió convertirse en un referente de toda la región, aún hoy, a pesar de todos los golpes que intentan darle, como bien puede verse en países limítrofes que por ejemplo no cuentan con educación superior gratuita, siendo significativo el caso de Chile.

“Sabemos que las transformaciones educativas son a largo plazo. El gobierno por detrás siempre esconde algo y trata de restar todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora. Claramente busca desprestigiar la educación, marcando mucho la diferencia social y corporativismo, de hecho su ministro de educación no es docente ni conoce lo que es estar en un aula” destacó remarcando que “se sigue fomentando, desde la actual conducción del gobierno, la meritocracia, donde cada uno se salva por sí solo, no colectivamente. Nosotros pensamos que la educación tiene que formar parte de un proyecto político de liberación, de la defensa de una soberanía y no a disposición de las corporaciones económicas y su intención de explotar a los chicos formando para el trabajo que ellos quieren y no con derecho, con conciencia y constructiva, sino una generación, buscan crear, de trabajadores y personas que se queden en su casa sin reclamar por sus derechos”, afirmó José Luis Pisano, uno de los partícipes de la marcha federal junto a la nutrida delegación mercedina que además cotidianamente recorre nuestras instituciones educativas desde su rol de consejero escolar.