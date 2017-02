Esta mañana, desde la ciudad de Azul llegaron familiares de la joven trans asesinada en nuestra ciudad el pasado 23 de diciembre para reclamar justicia • Distintas organizaciones locales acompañaron el reclamo • Representantes de asociaciones trans se reunieron con la comuna y la madre de la víctima, María Fernanda Espíndola se reunió con un secretario en Fiscalía • La jornada cerró con una marcha a Tribunales pidiendo justicia

En la mañana de este jueves se llevó a cabo una movilización pidiendo justicia por Sofía Santillán, la joven trans asesinada en los predios del ferrocarril Sarmiento y cuyos restos fueron encontrados el 26 de diciembre en avanzado estado de descomposición.

Como estaba previsto, tras la convocatoria efectuada el pasado jueves en Azul, su ciudad natal, para recordarla a un mes de la pérdida, se llevó a cabo en la jornada de hoy una marcha y una serie de encuentros con autoridades pidiendo por la joven víctima del homicidio y también por los derechos de las personas trans al acceso laboral, ley que está aprobada pero aún no reglamentada siendo este el mayor obstáculo que han encontrado a la hora de demandar hacer valer sus derechos.

Desde temprano llegó la comitiva desde la ciudad de Azul, encabezada por María Fernánda Espíndola, madre de Sofía, sus hijas y Silvina Lucero representante de la Asociación Diversidad Azul (ADA) y la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina, Delegación Azul (Attta).

En primer lugar, Espíndola completó la documentación y firma de autorizaciones para ser patrocinada desde ahora por el letrado Ariel Fusco en la causa que se investiga por el crimen de su hija, ya que no se manifestó conforme con el avance de la investigación hasta ahora. “Ahora que tengo un abogado en Mercedes estoy mucho más tranquila. Ya le comenté todo lo que vi que pasó, lo que no me cierra, y me aseguró que se va a ocupar y va a comenzar a tomar medidas desde el próximo lunes y a pedir una serie de pruebas”, comentó María Fernanda Espíndola.

Movilización fructífera

Ya cerca de las 9:30 horas comenzaron la concentración en la plaza San Martín, frente al palacio municipal donde con carteles y pancartas mostraron sus reclamos. Además, se llevó a cabo una volanteada y se dialogó con vecinos que pasaban por el lugar. Acompañaron la movilización Asamblea LGBTI Mercedes, Plenario de Trabajadoras Azul, Plenario de Trabajadoras Mercedes, Partido Obre y MADRe Mercedes (Multisectorial contra el Ajuste los Despidos y la Represión), además de vecinos en general.

Un grupo pudo reunirse con el secretario de Gobierno Juan Pablo López Baggio y la coordinadora de DDHH del municipio, María José Piacentini. Al respecto, señalaron que la reunión fue muy productiva y se acordó articular con el municipio de Chivilcoy y generar acciones desde la comuna de Mercedes para lograr una mejor calidad de vida de las trans que están en nuestra ciudad. Y es que, vale recordar, Sofía estaba participando de talleres bajo la órbita municipal y tenía el proyecto de abrir su escuela de danza, un sueño que quedó trunco.

Posteriormente se marchó por las calles de la ciudad hasta la sede del Ministerio Público Fiscal, en calle 26 y 37 donde se manifestaron pacíficamente. Allí, la madre de Sofía se dirigió a la UFI N° 3 donde fue recibida por un secretario que le dio las novedades de la causa. Fue información poco alentadora, ya que como es de público conocimiento hay un detenido pero no hay elementos suficientes para determinar si fue el autor del crimen.

Y finalmente, volvieron a marchar por la ciudad hasta el palacio de Tribunales para pedir de manera simbólica, justicia por Sofía Santillán. Muchas fueron las banderas y las voces que cantaban: “Vecino, no sea indiferente. Se matan los travestis en la cara de la gente” y “Olé olá, tranfemicidio ya nunca más. Luchemos todos por Sofía Santillán”.