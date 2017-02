Flavia Kudach, escritora local, presentó su libro “Pedacitos” en Kowalski Club de Cultura este sábado • El libro se puede conseguir por Internet dado que es posible descargar el e-book o por encargue.

“Siempre fui muy observadora y detallista”, afirmó. Flavia escribe hace muchos años, el año pasado se creó un blog para empezar a compartir lo que escribía. Esta mercedina de 35 años cursó sus estudios primarios en el Colegio San José y la secundaria en el Nacional Florentino Ameghino. Como muchos jóvenes del interior a los 17 años se fue a Capital Federal a estudiar Comunicación Social a la Universidad de Buenos Aires. A los 23 decidió irse a Barcelona y esa experiencia como ella dice la llevó a estar más en contacto con la escritora que hoy es. “Estar en otro país, con otra cultura, con un montón de personas e historias me llevo a sumirme en la escritura para contar algunas de las vivencias q estaba atravesando y también con mi momento de crecimiento personal”

Ahora acaba de publicar un nuevo libro. Se llama “Pedacitos” y contó que justamente es porque son pedacitos de momentos vividos, emociones” y es como lo dice en la contratapa de su libro: “Pedacitos son instantes, momentos únicos e historias irrepetibles… son lugares y conmociones. Una prueba, un estallido, una explosión, pero también calma, una sonrisa. Un anhelo. Son pequeños fragmentos de acá y de allá propios y ajenos. Escapes de imaginación y fantasía, convertidas en versos, en palabras sueltas, en frases con sentimiento”.

Kudach, además de soñadora, se considera amante del cine y las artes en general. Actualmente se forma como arteterapeuta y actriz, su pasión natural.

Pedacitos “su primer libro y se presentó este sábado 11 de febrero a las 20 horas en Kowalski Club de Cultura, de la calle Billinghurst 835 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El libro se puede conseguir por Internet dado que es posible descargar el e-book. Quien lo desee también comprarlo puede hacerlo recibiéndolo en su domicilio.

El flamante material está editado por la editorial Chiado (Portugal-España) y está compuesto por 31 prosas, relatos cortos con una clara impronta poética, que aparece marcadamente en varias ocasiones.

Sobre el libro

El crítico Grau Hertt, desde el viejo continente, expresó sobre el libro que “La autora es actriz, pero esto no entorpece en absoluto, este dato potencia los climas y geografías cargadas de una distancia de lo aledaño más que de lo central, transcurriendo más que narrando, atreviéndose muy medidamente al momento donde decir sin que eso quite el transcurso o altere el paisaje “si te he visto no me acuerdo, ni es tan cuerdo el criterio con el que me desvisto”. Hay un trabajo muy fuerte con el transito global del libro y en cada texto, van a transcurrir siempre al tiempo y duración acorde independientemente de los diferentes niveles de impacto que cada texto pueda provocar, en el texto “moretón” donde hay un esfuerzo poético por evitar el lado físico y el lado emocional, apoyándose en la declamación clásica golpea, es devastador “Corporeidad de tonos violáceos incrustada dentro de la propia purga de los excesos” pera hay muchas ganas de seguir y el texto siguiente “Muhler” devuelve el ritmo ámbar que propone “Brota de ti la alegría de un nuevo amanecer. El elogio de aquellas todas unidas como un mantra de voces”. Kudach inicio un viaje desde muchas latitudes, su libro viene de tierras lejanas, buen viaje y por más viajes, “la caricia postrera del día”.

Día a día

La autora tiene su propio espacio digital, además del que posee en Facebook, donde cualquiera puede leer sus distintas creaciones: https://misskudach.wordpress.com