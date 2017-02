Anunció vía redes sociales su alejamiento de Cambiemos de la Coalición Cívica • “Estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando”, manifestó.

El referente de la defensa de los usuarios viales y reconocido hombre de la política, Marcelo Suarez, expresó que deja el espacio del Frente Cambiemos “lamentablemente estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando” expresó en su cuenta personal de Facebook como una manera de expresar su opinión y dar su visión de la realidad con quienes lo acompañan en su actividad y accionar ciudadano.

Desde hace muchos años Marcelo Suarez se ha convertido en una voz de defensa de los usuarios viales y de diversas causas ciudadanas. En el último tiempo fue acompañando el andar del Frente Cambiemos. Ahora, a poco más de un año, expresó su desilusión por el avance que ha ido tomando el gobierno de Mauricio Macri.

En su cuenta personal de Facebook, Marcelo Suárez, expresó: “Hoy dejo CAMBIEMOS y la COALICION CIVICA, pero por sobre todo del sueño de Lucas. Lamentablemente estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando. La última que hicieron, la gota que para mí rebalsa el vaso es que ponen en borde bancarrota a todas las imprentas al imponerle a los monotributistas que tengan que hacer factura electrónica. El sector va tener que despedir empleados como ya lo están haciendo muchas empresas privadas. Pasaron casi quince meses de paciencia y espera. Pero esto no arranca. Volveré a mis posturas independientes, a seguir luchando por la Seguridad Vial, porque tengamos más y mejores rutas y para que termine el nefasto robo de los peajes en rutas nacionales. Creo haber hecho lo posible, pero seguir apoyando algo que no creo ya atenta contra mi salud. No me voy a ningún lado. Creo que todos los partidos tienen una cuota de responsabilidad de los que está pasando en la Argentina. Algunos por corruptos, otros por ineptos y los más por “no te metas”. Es hora que le dedique el tiempo perdido a mi familia y a tratar de impedir el cierre de mi negocio que tiene 35 años de vida siempre en el mismo lugar y pagando todos mis impuestos” sostuvo quien desde distintos espacios, incluido medios de comunicación donde supo tener programas de radio y columnas de opinión, ha sido un constante hombre de debate y que supo apoyar al Frente Cambiemos.

Antes de cerrar y expresar su decepción con el gobierno de Macri y Vidal sostuvo dejó un saludo fraternal para “todos los compañeros que pueden seguir. Los que me conocen sabrán comprender y mis amigos estoy seguro, más aún”

En Mercedes, como en todo el país, el debate sigue siendo fuerte. En esta ocasión, un referente local, decide no seguir acompañando