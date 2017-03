Las tasas generaron controversias

Con la modificación del sistema de liquidación que efectuó la comuna, los vecinos pudieron ver sus factura desglosadas y surgieron muchas quejas • Ustarroz anunció que se modificará la tasa de conservación de la vía pública.

En el mes de diciembre se llevó a cabo la Asamblea de Mayores Contribuyentes donde se aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva para este año. Tras sendos debates y posturas se aprobaron diferentes aumentos en tasas municipales que rondaban el 40% mientras que en el caso del alumbrado público se aprobó por mayoría oficialista un aumento de alrededor del 200%.

Estos aumentos se vieron reflejados en las boletas desde el mes de enero. Pero, en esta instancia también la comuna migró de sistema de liquidación pasando a uno homologado y de uso en la provincia de Buenos Aires como es el Rafam. En este contexto, se detectaron una serie de irregularidades en cuando a la base de información del sistema anterior que fueron corregidas y con ello también se modificaron las boletas, con todos los ítems para cada caso desglosados y con las correcciones para los casos en que estuvieran retrasada la información (como el caso de calles que antes eran de tierra y ahora son de asfalto, entre otras).

Todas estas modificaciones, sumado al aumento de las tasas, generaron malestar entre los vecinos. Muchos de ellos de acercaron al municipio y algunos a la OMIC para presentar sus reclamos. Hubo casos particulares donde la readecuación del sistema hizo que se aumente aún más de lo esperado lo que el vecino debía abonar, y hasta hubo denuncias porque se abonaba una colaboración de 20 pesos por boleta a entidades como Bomberos Voluntarios y el hospital Dubarry.

Quejas en la red

Desde el partido vecinal MIC se hicieron eco del reclamo de los vecinos y difundieron el reclamo; publicación que sumó muchos comentarios en disconformidad con el aumento de tasas y el aporte a las entidades. Hasta se llegó a poner en duda si las entidades efectivamente recibían el dinero que se recolectaba a través de la tasa y hasta quejas de no colaborar más con la rifa de las entidades ya que consideraban que el aporte que se hacía a través de la tasa municipal “era suficiente”.

Consultado uno de los referentes de la agrupación vecinal, Nicolás Quiroga, aclaró que ellos están de acuerdo con el aporte a las instituciones, pero que estaba preocupados por los aumentos. “Nosotros no queremos politizar este reclamo porque sabemos que hay vecinos autoconvocados que por estos días van a realizar una presentación en conjunto. Nosotros la acompañamos, pero no somos quienes lo motorizamos”.

En cuanto a los reclamos que ellos recepcionaron, indicó: “Con respecto a la tasa de alumbrado público que tiene una cobrabilidad cercana al 95% se han registrado aumentos que parten del 185%. Tenemos entendido que esto fue contemplado por los aumentos del año 2016 y los supuestos aumentos durante el 2017. Lo que nos preocupa es que hay muchos sectores de la ciudad que pagan y no tienen dicha prestación y otros vecinos que manifiestan hace meses ver largas cuadras de luminarias prendidas durante el día” y agregó que “lo mismo sucede con la tasa de conservación de la vía pública, pareciera que los concejales y funcionarios no recorren los barrios. Qué voluntad de pagar va a tener un vecino que no le realizan zanjeo ni mantenimiento de calles hace más de un año. Nosotros hemos pedido construcción de veredas en barrios donde los vecinos no pueden salir y los taxis se niegan a entrar dejando a abuelos a varias cuadras de sus casas y no se ha hecho”.

En tanto, indicó que “con respecto a la tasa de recolección de residuos pareciera una tomada pelos. Ya que hay cientos de casa donde el recolector no pasa por su cuadra

Y en toda la zona acceso Sur hace meses que no cumplen con los días obligatorios dejando días la basura en los cestos. Nosotros no queremos politizarlo, si queremos hacer valer los derechos de los vecinos. Varios grupos de vecinos se están autoconvocando para reclamar la mala prestación de servicios del municipio. Creemos que esta gestión debe replantear el aumento y hacer un relevamiento general en toda la ciudad y ver si el servicio se está prestando eficientemente”, sostuvo.

No hubo nuevos aumentos

Por su parte, el secretario de Economía y Hacienda, Agustín Simone remarcó que si bien hubo diversos reclamos ante el municipio, no fue por los aumentos en sí sino por situaciones particulares que se dieron en algunos contribuyentes.

“Lo que sí es cierto que la gente ahora está viendo lo que paga. Antes veían el monto final y hoy lo ve desglosado. Nosotros cambiamos el sistema de liquidación. El anterior era muy antiguo, te ponía un solo renglón y lo que tenías que pagar. El Rafam en cambio te permite incorporar distintos conceptos. De hecho creo que es mejor de esta manera porque el vecino sabe lo que está pagando. De esta manera, además, si el vecino quiere acceder a la Ordenanza Fiscal mediante la página web al tener estos conceptos puede ver exactamente qué está pagando y porqué. Es mucho más transparente”, sostuvo el funcionario.

Además, indicó que “desde que se liquida de manera abierta tuvimos varias consultas de vecinos. Tuvimos algunos casos de gente que nos planteó que subió demasiado la recolección de residuos pero surgió por el sistema que tenía mal cargada la frecuencia. Casos de gente que vivía en el centro y pagaba por tres días de recolección, cuando hay zonas donde hay hasta doble recolección diario. Al migrar el sistema y ordenar la base, lo que surgió fueron cuestiones puntuales pero a causa de que por el error del sistema antes pagaba menos de lo que le correspondía” y agregó que “el incremento general estuvo alrededor del 40% salvo alumbrado público que fue del 200%, que ya lo explicamos en su momento que fue por el fuerte aumento que hubo en energía eléctrica. De hecho, como se aprobó el aumento en dos partes actualmente el municipio está perdiendo más de un millón de pesos mensuales en el pago de alumbrado. No hubo ningún cambio más allá de lo que se anunció y se explicó en su momento”.

Por otro lado, sostuvo que “cuando uno hace cambios es normal que el contribuyente llegue con dudas. Por lo general no leen la ordenanza fiscal. Nos ocupamos de explicarle a todo el que se acercó” dijo y agregó: “de todas maneras me parece sano que el contribuyente hoy esté sabiendo qué está pagando, como el caso del aporte al hospital y a bomberos a pesar de que hace años que lo paga. Creo que es muy sano que la gente lea la boleta, por lo que si alguien vine a preguntar me parece perfecto. Además es una manera directa de saber a dónde va lo que está pagando y quizás también sea una manera de generar conciencia y que la gente se comprometa más en el pago”.

En cuanto a los reclamos por la imposibilidad de realizar el pago por home banking que algunos vecinos reclamaron, aseguró que “fue un problema temporal. Cuando se hizo el cambio de sistema, los primeros días no entraba en la base de Banelco y Link. Demoró unos días más pero ya está funcionando normalmente”, sostuvo.

Contribuyentes mal cargados

Según Simone, con el cambio de sistema “pudimos detectar que había gente que estaba pagando mal, no de manera voluntaria sino por un problema de cómo estaba cargada la información; y estamos ahora también trabajando para que la gente pueda bajar la boleta a través de internet, que pueda consultar si tiene deuda, hacer cálculos; estamos buscando implementar débito automático e iremos incorporando muchas cosas que se pagaban manualmente ejemplo el caso cementerio, para que quede todo dentro del mismo sistema” y agregó que “teníamos que hacer esta modificación porque es obligación tener un sistema homologado, y además para dejar de tener observaciones del Tribunal de Cuentas”.

Para el caso de la colaboración a bomberos y al hospital recordó que “lo que sí pasó es que los concejales aumentaron. Nosotros propusimos un aumento del 36% como todo pero fue una decisión del Legislativo el valor de este aporte a las instituciones. De todas maneras es una colaboración que está desde hace años”.

Cambio

Por otra parte, el funcionario sostuvo que se elevó una modificación al Concejo por una mal liquidación que se está efectuando. “El problema que sí tuvimos y por lo que se elevó un decreto al HCD, es por un error que tenía antes la ordenanza en lo que es conservación de la vía pública. Por ordenanza, desde hace muchos años se pagaba por metro de frente, y en el caso de las esquinas decía que era por el frente de las dos calles, más la ochava con un máximo de 50 metros en la suma. Cuando migramos el sistema a Rafam detectamos que se estaba liquidando mal. Lo que estaba cargado en la fórmula es que para el caso de las esquinas se le dividía por dos el total. Entonces una persona que tenía 50 metros total, pagaba 25 cuando debía pagar por todo; y la persona que tenía 70 metras total pagaba 35, cuando en realidad debía pagar por 50 que era el tope.

Nosotros habíamos propuesto pasarlo a valuación fiscal, cobrando 1 peso por cada mil de valuación fiscal, dividiendo por zona donde cada zona tenía un mínimo que abonar. Que iba de 80 a 120 pesos según la zona, con lo cual – según lo que estuvimos estudiando – el 70% de los vecinos iba a estar alcanzado por este mínimo. Pero los bloques en el Concejo prefirieron volver a la redacción original. Cuando se vuelve hacia atrás, se omitió colocar el tope de los 50 metros. Cuando armamos la liquidación lo hacemos como dice la fiscal” explicó y añadió que “llegaron 30 contribuyentes a la municipalidad a plantear esta situación, y por eso surgió el decreto ad referéndum del Concejo para incorporar ese tope para volver a dejar la fiscal tal cual se venía aprobando desde por lo menos hace 8 años. En realidad no se estaba liquidando mal, se hacía según la ordenanza fiscal, pero de todas maneras como estaba mal cargado el sistema la gente antes pagaba de menos”.