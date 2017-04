La polémica por un fósil rescatado

En 2014 dos jóvenes hicieron el hallazgo de un smilodón y lo denunciaron al museo • Se realizó su recuperación, y traslado al lugar pero después fue llevado a la UNLu sin registro alguno • Bonaparte pide a las autoridades que se recupere.



Desde el mes de diciembre pasado el reconocido paleontólogo José Bonaparte se ha hecho eco de una situación dentro del museo municipal “Carlos Ameghino”: el smilodón o tigre dientes de sable recuperado en octubre del año 2014 no se encontraba en el lugar y no había ningún registro de la existencia del mismo en el inventario municipal.

Ello lo llevó a poner en conocimiento de esta situación a la sociedad en general mediante notas enviadas a los medios locales, pero también manifestó la preocupación a las autoridades municipales.

Desde la comuna se enviaron consultas a la autoridad de aplicación que respondió que el “tigre” era parte de un proyecto de investigación de la arqueóloga Sonia Lanzelotti con autorización de la dirección provincial de Patrimonio Cultural. Incluso, hace algunas semanas el rector de la Universidad Nacional de Luján, Osvaldo Arizio envió una extensa nota respondiendo a una nota que le enviara el doctor Bonaparte.

En la misiva, Arizio da cuenta de que Bonaparte consultó si el fósil se encontraba en dicha casa de estudios, manifestando que el mismo era propiedad del museo y que había sido retirado de forma ilegal por parte de Lanzelotti.

Efectivamente, el tigre se encontraba en dicho lugar y el rector se explayó sobre la cuestión indicando que en el año 2014, Lanzelotti “dirigió la excavación de un tigre dientes de sable en el marco del proyecto de investigación titulado: “Arqueología del partido de Mercedes y sus alrededores” (cuya limpieza y análisis continúa), con autorización emitida por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural en el marco de la ley nacional N° 25743 de Protección de Patrimonio Arqueológico, formando parte del programa de reconocimiento institucional”.

Arizio sostuvo que “el resto fósil mencionado nunca ha sido propiedad del museo municipal, estando bajo la tenencia legal de la docente Lanzelotti. Fue retirado de esa dependencia por cuestiones logísticas. Actualmente la UNLu brinda lugar de trabajo y depósito de materiales, con conocimiento de la Autoridad de Aplicación”.

Con estas indicaciones, desde la Casa de Altos estudios se aseguró que el reclamo de Bonaparte carecía de antecedentes y que las gestiones realizadas por Lanzelotti se desarrollaron en un marco de legalidad.

Sigue el reclamo

Desde la municipalidad se cesó en el reclamo; pero para Bonaparte, la misiva no llegó a resolver las dudas. Y es que sin cuestionar la autoridad de Lanzelotti en el marco del proyecto que tiene autorizado para realizar investigaciones en un área delimitada – que se entiende abarca la zona del puente 3 de marzo donde se encontró el fósil – si el hallazgo fue producto de una inquietud de particulares que se acercaron a denunciarlo al museo, y la recuperación la efectuó personal municipal con recursos municipales (ver aparte) cómo fue que ello no quedó en registro del Carlos Ameghino. Solamente hay en la documentación un acta acuerdo que figura en la institución entre la sede local y la doctora Lanzelotti para que el museo oficiase de guarda temporal de todos los materiales resultantes de su proyecto de investigación. Pero el tigre, no fue hallazgo propiamente dicho de la arqueóloga, sino de particulares que se acercaron al museo. Y por ello debió haber un registro, si correspondiera su traslado en el marco del proyecto de Lanzelotti a otro lugar. Y esto no es resuelto por ninguna de las autoridades.

Apoyado en las leyes que existen sobre la cuestión, Bonaparte remarcó que se debió catalogar dentro del museo y su traslado a la UNLu para su estudio debió tener autorización de la comuna y finalizado el periodo correspondiente debería retornar a nuestra ciudad.

“Seguramente el rector no tuvo tiempo de leer la ley respectiva o se lo contaron. Según la ley el tigre es de patrimonio mercedino e inevitablemente debe reintegrarse al museo municipal”, sostuvo Bonaparte.

Dudas

Es claro que lo que no fue resuelto en el intercambio de misivas que se produjeron, fue porqué no se dio ingreso al fósil al museo. Además, para Bonaparte tampoco es claro porqué, si se trató de un descubrimiento paleontológico, se da injerencia en el marco de un proyecto arqueológico en la zona ni si Lanzelotti efectuó una prórroga de la autorización ya que la misma venció el 31 de diciembre último, y la respuesta de Arizio tiene fecha de febrero de este año.

Tras haber agotado la instancia en la secretaría de Gobierno, y la UNLu, y una consulta directa a Dirección Nacional de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Buenos Aires y de La Plata que envió Bonaparte que aún no tuvo respuesta, ahora se pidió intervención a la Comisión Municipal de Patrimonio.

Desde la misma se informó que este martes se realizará una reunión de comisión, siendo este uno de los puntos a tratar y se podría llegar a generar una nota al Ejecutivo municipal para que anoticie de los antecedentes que se dieron en el marco de la extracción del tigre dientes de sable y si fue extraído o no por parte de personal del museo de ciencias local.

Si bien la comisión en las resoluciones que tome no es vinculante, bien podría ser el camino para dilucidar lo que ocurrió y finalmente, si el smilodón es patrimonio mercedino.

No hubo registro en el museo, pero sí en los medios

En la edición del 6 de octubre de 2014, se publicó el hallazgo de restos de un gliptodonte y un smilodón. El mismo lo realizaron dos jóvenes mercedinos: Mariano Torres y Leonel Narvarte, quienes dieron aviso al museo. Y desde el propio museo incluso se informó sobre la extracción de dos ejemplares de megafauna: un gliptodonte y smilodon (tigre dientes de sable).

El licenciado Gabriel Acuña Suárez, quien por entonces se desempeñaba en el museo local dio explicaciones sobre el hallazgo y que después se llevaría “al laboratorio que tiene el museo, lo trabajamos, limpiamos, si tiene algún rasgo llamativo, seguramente haremos una publicación y después el montaje. La idea de esto es incrementar el acervo del museo”.

Acuña indicó que se llevó adelante en ese momento, en el marco de un proyecto para integrar el museo a la comunidad una actividad de “capacitación a los interesados. Estos chicos venían tomando clases” y luego surgió el descubrimiento.

Pero algo pasó en el camino que ni el museo es reconocido por el hallazgo y evidentemente quienes hicieron el descubrimiento tampoco.