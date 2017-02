Se encontraron varios casos en los que vecinos tomaron terrenos o sobrantes que son públicos para ampliar sus terrenos o construir piletas • Se comenzaron a labrar actuaciones que derivarán en multas y la desocupación de los espacios • Iniciarán un relevamiento en todos los barrios.

Desde hace algún tiempo el municipio viene detectando la ocupación de reservas fiscales o de espacios verdes o públicos. Es así que se generó una iniciativa para recuperar los mismos y sancionar a sus ocupantes que están haciendo un uso indebido de un espacio que es de la comunidad toda.

El primero de los casos detectados fue en la zona del barrio que se encuentra cerca de la avenida 40, pasando las vías del ferrocarril, donde tres vecinos ocuparon excedentes pertenecientes a la provincia que no concluyeron el traspaso al municipio. Uno de ellos plantó árboles, otro alambró y un tercero construyó una pileta como fondo de su vivienda, incluyendo el ingreso al lugar.

Después surgió un segundo caso en otro barrio, en la zona cercana a la sede deportiva del Sindicato de la Carne, donde varios vecinos se adueñaron de fragmentos de un espacio público. Se trata de un terreno destinado a la construcción de una plaza, sede barrial o alguna edificación con fines de uso público. Y el tercero de los casos es en la zona de Acceso Sur, donde una vecina tenía es propietaria de dos parcelas que están separadas por un terreno destinado también como espacio público. Esta persona alambró los tres terrenos en conjunto, y colocó diversos árboles

Según sostuvieron desde el municipio, el argumento que los vecinos vienen dando para la ocupación de estos espacios es que “es por una cuestión de seguridad dado que los pastos están largos, y demás. Pero hay otras medidas, pero no adueñarse de esos espacios”.

Además, enfatizaron que de los casos detectados y por los que se labraron actas no fueron casos de necesidad habitacional. “En las tres situaciones que nos encontramos no fue el caso de un vecino que construyó una habitación para, por ejemplo, recibir a su hijo. Son casos en los que se han construído piletas o se han hecho importantes accesos a viviendas con inversiones grandes. Si bien no podemos permitir ninguno de estos casos, es mucho más grave por el tipo de uso que se está dando a un espacio que en realidad es toda la comunidad”, señalaron desde la municipalidad.

Para estos tres casos, y los que puedan sumarse, se labra un acta en incumplimiento al artículo 152 de la ordenanza 5650/03 que es por “ocupación de espacio verde indebida y sin autorización municipal”. Sin embargo, no se descarta que puedan ampliarse las multas dado que se verificará que se cumpla también con los retiros de la parcela, legajos de obras correspondientes, retiro de fondos o factor de ocupación del suelo y territorial.

De esta manera, el municipio sale a recuperar esos terrenos a fin de darle el uso correspondiente y a sancionar por estos incumplimientos.

Ya se hicieron varias reuniones con Inspección General y Catastro para efectuar los relevamientos correspondientes en cada barrio con la finalidad de recuperar estos predios.Del relevamiento que se está efectuando se desprendió que en la mayoría de los barrios más nuevos, y en los nuevos loteos, se están ocupando los espacios verdes y sobrantes.

La iniciativa, según señalan fuentes municipales, es frenar estas ocupaciones. “No apuntamos al cobro de las multas. En definitiva desmantelar una construcción o una pileta le insume gastos al municipio. Y la idea es poder hacer un ordenamiento territorial que se ajuste a las leyes y se respeten los espacios verdes que corresponden”, aseguraron.

Papeleo en orden

Otra situación que se ha estado dando por años en la ciudad, es que en el marco de que las faltas prescriben al año, muchos arquitectos llevaban a cabo las construcciones dejaban pasar un año y presentaban el plano y legajo de obra. Desde catastro se giraba al Juzgado de Faltas y de allí surgía, por una interpretación legal, que la falta estaba prescripta y se terminaba aprobando.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, la discusión se volvió a colocar en el tapete y se planteó que en realidad no es un año desde que comenzó la construcción sino desde que el Juzgado toma conocimiento y se labra el acta correspondiente. Esto generó un descontento en algunos sectores, pero no así apelaciones en la justicia por lo que la comuna terminó con el convencimiento de estar realizando lo correcto y en el marco de la legalidad.

Lo mismo será planteado paulatinamente para acabar también con las construcciones de más de una vivienda, o duplex en zonas donde no está permitido. “No es una cuestión caprichosa. Hay que enteder que se termina afectando a todos los vecinos. Si tomamos por ejemplo el caso de los servicios públicos, se sabe que por manzana están los servicios para por ejemplo satisfacer la demanda de diez familias. Si en uno de esos terrenos se construyen cuatro duplex o más, los servicios terminan siendo deficitarios porque no están preparados para satisfacer a más de diez grupos familiares. Y en consecuencia, ese colapso que se produce no solo afecta a esa manzana sino también al resto. Hay que ser cuidadosos y respetar las normas y las leyes para lograr una sociedad mejor para todos”, remarcaron desde la comuna.

“Esto va a llevar años poder adecuarlo a la legalidad. Y obviamente hay situaciones a contemplar en su particularidad. Pero tales casos se evaluarán como corresponde y dentro de lo que enmarca la ley”, sostuvieron.