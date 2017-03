La 17 de Octubre se encamina a las legislativas 2017

Ante una importante concurrencia, en la noche del jueves, la Agrupación “17 de octubre” Frente Renovador, realizó un encuentro que sirvió como lanzamiento oficial de cara a las elecciones PASO y Generales de 2017 • Invitan a sumarse.

Desde el espacio político que conduce el actual diputado nacional Carlos Selva, invitan a sumarse al trabajo de cara a las legislativas 2017 y anunciaron la creación de comisiones de trabajo en Deportes, Acción Social y Territorio, Salud y Medio Ambiente, Cultura y Educación, Seguridad, y Comunicaciones. “Las puertas están abiertas”, aseguró Sabrina Selva

Ante una importante concurrencia, en la noche del jueves, la Agrupación “17 de octubre” Frente Renovador, realizó un encuentro que sirvió como lanzamiento oficial de cara a las elecciones PASO y Generales de 2017.

En local partidario de avenida 30 entre 25 y 23, se colmó de militantes para acompañar a sus máximos referentes del espacio, entre los que se encontraban el ex intendente y actual diputado nacional Carlos Selva y los concejales del bloque del Frente Renovador de Mercedes, Carlos Milhomme, Sabrina Selva y Ricardo Bozzini.

Al respecto, la concejala Sabrina Selva comentó tras la reunión: “El mensaje político que tiene esto es la reorganización de nuestra agrupación de cara a las elecciones. Estamos fuertemente convencidos de que vamos a dar un gran paso en el 2017 y vamos a ganar en 2019. Fortalecemos la pertenencia política al proyecto de Sergio Massa, ya que estamos convencidos de no volver atrás al kirchnerismo y también de que no es este el camino que se merecen los mercedinos, ni la provincia ni el país. No podemos seguir en manos de un gobierno que hace que la gente no llegue a fin de mes”.

“Creo que estamos en el espacio correcto, plantados con un proyecto político serio, y se demostró con el trabajo legislativo de nuestros diputados. La idea es generar expectativa, queremos llegar a ser gobierno en dos años, en eso estamos trabajando, y por eso la generación de estos equipos de trabajo”, agregó la legisladora comunal del FR.

De esta manera la reunión en la agrupación “17 de octubre” Frente Renovador fue a modo de reorganizar los trabajos en equipo de cara a lo que se viene. “Queremos seguir apostando a este proyecto, como lo hacemos desde 2013, ya que es la mejor opción que tienen los mercedinos. Decidimos armar comisiones de trabajo para generar contenidos y visualizar de una manera más certera lo que trabajamos desde el Concejo y desde Diputados”, afirmó Sabrina Selva y dio a conocer que marcaron ejes de labor: “Los ejes tienen que ver con lo que somos a nivel local, donde hacemos una fuerte oposición, y lo mismo a nivel provincial y nacional, y lo que hacemos es constructivo”, dijo.

De esta manera crearon comisiones de trabajo en varias áreas, tales como: Deportes, Acción Social y Territorio, Salud y Medio Ambiente, Cultura y Educación, Seguridad, y Comunicaciones. “La idea es armar esos equipos de trabajo y las puertas están abiertas”, completó Sabrina Selva.