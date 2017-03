Juanita quiere jugar a la pelota

Debutó el año pasado para el Club Mercedes, aunque perteneciendo a la Escuelita de Fútbol del Club Estudiantes • Está fichada para jugar al Fútsal en River Plate y quiere jugar en la Liga Femenina local

En la triple jornada de la Liga Mercedina de Fútbol, que se desarrolló durante el viernes, sábado y domingo pasado, no se hablaba de otra cosa.

Todos tienen algo que decir acerca de sí Juana Cángaro puede o no jugar en el Torneo de Fútbol Infantil que organiza la LMF.

La historia dice que Juanita pertenecía a la Escuelita de Fútbol del Club Estudiantes, cuando en una de las últimas fechas del torneo oficial infantil liguero de 2016, debutó representando al Club Mercedes, enfrentando al local, Unión, gracias a la promesa del Chelo Longarelo encargado del fútbol del Recreativo, de no protestar los puntos.

En ese lugar, el presidente de la LMF, Esteban Marcelo, explicaba que no había ninguna prohibición para que una niña jugara en el torneo, siempre que sus rivales no se opusieran, pero que no contaría con ningún tipo de cobertura, ya que el mismo, desde la entidad madre, el Consejo Federal de AFA, estaba reservado para varones. Posteriormente Juanita enfrentó a Palometas, Vélez y Estudiantes hasta que se terminó el campeonato Clausura.

Necesidad y urgencia

La chispa se encendió desde el municipio cuando en conferencia de prensa se anunciaba un DNU del jefe comunal que “…la medida del ejecutivo –explicaba, el sábado, en el Martín Rodríguez, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Matías Dematei- es para acompañar el proceso de inserción de Juana Cángaro en su más grande anhelo que es jugar al fútbol. El decreto tiene su limitación dentro de este evento de hoy, y es un replanteo que tiende a evitar la violencia en el fútbol infantil desde inclusiones como esta. Se trabaja, también en la idea de correr hacia arriba las categorías competitivas, desde la seguridad de que a ciertas edades, el fútbol no debe ser de competición sino recreativo-formativo; siempre pensando en un trabajo integral e inclusivo, donde no puede faltar la igualdad de género. Hasta cierta edad, cualquier deporte es un juego. Otros deportes como el rugby lo consideran así, lúdico y formativo, y tenemos el caso de una nena de 13 años jugando en los planteles menores del Rugby Club Mercedes. Estamos basando nuestras opiniones en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.”

Al tiempo que Dematei concluía con sus apreciaciones, María Eugenia Saboredo y sus colaboradoras de la Dirección de Deportes armaban una cancha de Fútbol 7, donde minutos más tarde se iba a realizar el amistoso de Fútbol Mixto al que se refería el edil, que reunió adentro del campo de juego a niñas y varones, junto a una niña llamada Juanita Cángaro, a la que no le importó su menor porte y edad para mostrarse en toda su capacidad para manejar una pelota con un entusiasmo digno de mención.”

Las opiniones

Jugadores, técnicos, ayudantes de campo, público en general, padres y madres de jugadores, emitieron sus diferentes opiniones durante el fin de semana largo que pasó, que se pueden sintetizar con los siguientes conceptos por la negativa, ya que los positivos se vuelcan en el resto de la nota, y ambos sirven para tomar las decisiones pertinentes: “Sí cuesta manejar a los pibes, imagínate lo que se sería con una o dos mujeres en el plantel. Los docentes no pueden tocar a un bebé que necesita ser cambiado, cómo haríamos nosotros para manejarnos en los vestuarios. A ningún padre le va a gustar que su hijo varón sea reemplazado por una niña.”

La posición de la Liga

Un cambio significativo desde el debut de Juanita el año pasado, es la posición de la Liga Mercedina de Fútbol, que Esteban Marcelo, manifestó de la siguiente manera: “El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, del cual dependemos, nos acaba de confirmar que no hay manera de incluir a una niña en el fútbol de varones, ya que la institución tiene un campeonato masculino y un campeonato femenino. Por lo cual no estamos autorizados para fichar a Juanita para ningún club, hasta tanto armemos el Torneo Mercedino de Fútbol Femenino, para el cual estamos trabajando desde hace ya varios meses.”

La Dirección de Deportes

En su carácter de Director de la Dirección de Deportes, Martín El Chino Silvestre cuando se jugaba el amistoso mixto, expresó: “Juanita tiene que jugar. A su edad el deporte debe ser formativo, sobre todo porque en Mercedes no hay Liga Femenina, y no se le puede cercenar a la niña sus enormes ganas de vestir una camiseta y desarrollar en la cancha sus enormes aptitudes, y sobre todo su pasión, por el fútbol.”

Apoyos de todo tipo

Con licencia especial, respecto a sus obligaciones como entrenador del Club Vélez Sarsfield porteño, Juan Pablo Díaz, no quiso estar ausente en esta jornada tan especial e importante para Juana, con lo cual ofició como árbitro del picado, no sin antes verter sus consideraciones: “Vengo a apoyar. Juanita se inició conmigo en el Complejo de Fútbol Paso a Paso, siendo jugadora de la Escuelita de Fútbol del Club Estudiantes, con la cual se consagró campeona y subcampeona el año pasado. Por mi experiencia opino que hacerla jugar con varones 2008 -9 años de edad frente a los 12 de Juana- es un riesgo físico. Creo que lo mejor para ella es hacerlo frente a varones de hasta dos años mayores.”

Jugadora de la Selección Argentina hasta hace poco tiempo, Belén Lucero, hoy entrenadora del fútbol infantil del Vélez mercedino, fue contundente: “Juanita tiene que jugar. La pasión por el fútbol no tiene género. Tiene todo mi apoyo.”

Su hermana también juega al fútbol y prueba de ello es que apareció en la cancha con una bota de yeso. Su mamá estuvo desde temprano en el Martín Rodríguez como una verdadera asistente de campo de Juanita, mientras su papá se prendía en un picado informal donde mostró adonde tienen sus raíces las enormes habilidades futbolísticas de la pequeña. “Me imagino que vos cuando pedía el chupete le llevabas una pelota a la cuna” alguien le dijo, a lo que Ramiro Cángaro contestó: “Desde muy chiquita, Juanita jugaba a la pelota. Ante cualquier juego prefería el fútbol y lo practicaba en cuanto lugar encontrara, pidiendo siempre jugar al fútbol.” “Por eso –agregó la mamá- es que queremos que se cumpla su más ansiado deseo que es integrar un equipo de fútbol, y bregamos para que Mercedes tenga su Liga Femenina, aunque no de dos o tres equipos, sino una liga seria. Por de pronto, está fichada en la Liga de Fútsal para River Plate en Cuarta Categoría, la más chica, que reúne jugadoras dos años mayor que ella. Como esa liga de AFA, es de una disciplina considerada diferente al fútbol, no tendría problemas para jugar en la liga local cuando arranque el fútbol femenino mercedino.”

En su salsa

A Juanita, justo cuando arrancaba el encuentro, la llamamos para las fotos con la familia, pero a ella se le iban los pies por su enorme ansiedad para estar en contacto con sus mejores amigas: la pelota, la cancha, las redes, y sus compañeras y rivales que, en este caso mucho más grandes que ella, y con algunos pergaminos de renombre como Florencia Villavede, Guadalupe Rojas, Carlita Brea o la misma Saboredo, no le impidieron desarrollar sus enormes virtudes donde las fotografías son mejor testimonio que estas palabras.