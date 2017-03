Inician la municipalización del medido

El lunes vence el contrato con Elimpar y la comuna se hará cargo del sistema • Pero previo a ello deberá acordar con el Concejo Deliberante las acciones a tomar • A priori se sabe que continuará que se eliminarán los 45º y el valor será progresivo por franjas.

Como se venía anticipando, el próximo lunes queda sin efecto el contrato que la municipalidad de Mercedes firmó con la empresa Elimpar por el estacionamiento medido. Sin embargo, aún no se elevó el proyecto al Concejo Deliberante que debería ser quien defina algunas cuestiones. Y los varios de los ediles se manifestaron disconformes con esta actitud (ver aparte).

Lo seguro es que – tal como se anunció desde su asunción – el intendente Juan Ignacio Ustarroz irá por la municipalización del sistema.

Desde hace algunas semanas desde el municipio se están reuniendo con la empresa para efectuar el traspaso y se está evaluando lo que tiene que ver con el software utilizado ya que aspiran a no generar grandes cambios en el uso del sistema. Y ello será materia de definición en el HCD teniendo en cuenta tres opciones: mantener el software de Elimpar – que ello se deberá definir ya que no queda claro en el contrato si la empresa debe o no dejarlo junto con los bienes que se traspasan a la comuna – cambiarlo por uno propio del municipio, o utilizar uno ofrecido o bien por la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad de La Plata.

“Nosotros vamos a hacer una propuesta clara, en función con las charlas que se han tenido con diferentes actores. Pero es una propuesta abierta a correcciones, mejoramiento y todo lo que pueda surgir en el encuentro con los ediles”, indicó el jefe de Gabinete, Gerónimo Ustarroz y agregó: “tenemos la situación que el contrato habla de que los bienes pasan al municipio. Sabemos que son los aparatos que se utilizan y demás de manera clara. Pero hay dudas respecto del software. Hace tiempo que aspiramos a lograr uno propio desde el área de sistema pero la realidad es que no hemos podido concluirlo porque hubo que abocarse a otras cuestiones”.

“Las alternativas son varias. Aspiramos a municipalizarlo en la mayor medida que podamos, aunque a priori seguramente necesitamos de algunas cuestiones que no tenemos. Entonces, lo que vamos a buscar son las mejores opciones para la comuna en conjunto con el Concejo Deliberante”, remarcó.

“Lo seguro es que el 27 de marzo el estacionamiento no va a ser más concesionado al 100% sino que aspiramos a la municipalización. Pero va a continuar”, enfatizó

Otras cuestiones que deberán acordar con el HCD será definir en conjunto la eliminación del estacionamiento a 45°, delimitación de la zona, si se da la doble mano, progresividad de los costos.

Cambios proyectados

La subsecretaria de Control Urbano, Clara Zunino indicó que a priori no se proyecta modificación en la zona del estacionamiento medido. “La idea es que no se transforme en un traspié para el vecino, sino que el sistema que está sea aún más accesible”, sostuvo.

Por otra parte, se está planteando que el servicio no sea tan costoso en las primeras horas. “Incorporaremos a la marcación los quince minutos gratuitos que hay hoy – que estamos viendo se ampliará ese margen o no – porque como no se marca genera inconvenientes incluso legales en el Juzgado de Faltas. Es por eso que apuntamos a que el propio sistema señale los quince minutos de gracia, brindando mayor seguridad y transparencia para el vecino y para el agente de control, y así evitar también discusiones y problemáticas”, agregó.

Si bien la modalidad en general se va a mantener, se va a buscar eliminar de manera definitiva el estacionamiento a 45º. En cuanto al estacionamiento de una mano, izquierda o derecha, o en ambas lo que seguramente será materia de discusión.

Otra cuestión a evaluar también será las calles por donde pasa el servicio público porque hay zonas donde las calles son más angostas y si hay estacionamiento de vehículos se impide su circulación.

En cuanto a la recaudación, el monto mensual no solo será destinado a seguridad vial sino también al mejoramiento del espacio público de la zona del medido aunque no se descarta que pueda llegar a tener otra finalidad como el mejoramiento del transporte urbano.

Otro cambio que habrá en la municipalización del sistema tiene que ver con los frentistas. Hasta ahora, el vecino que no cuenta con garaje puede registrar un auto mientras que el que sí lo tiene puede registrar más de uno. El nuevo sistema no diferenciará. Todos los frentistas podrán registrar solamente un vehículo, el que podrá estacionar en la manzana de su domicilio.

Por otro lado, la cuestión de la carga y descarga en comercios se está evaluando en conjunto con los comerciantes; tanto por los lugares (izquierda o derecha) y los horarios porque hay comercios que se ven perjudicados por los que están establecidos en la actualidad.

Finalmente, si bien la ordenanza Impositiva ya se modificó, esta ordenanza de estacionamiento medido obligará a una nueva modificación de las nuevas franjas horarias que serán progresivas.

Encuentros

El viernes hubo una reunión con la Cámara Económica Mercedina y hoy se realizará un encuentro formal con los concejales donde se presentará el proyecto y se organizarán reuniones para afinar la discusión y llevar el expediente a su tratamiento en el recinto.

Los concejales disconformes

“Queremos que no se afecte al vecino”

“Creo que el medido fue una solución y ayudó al ordenamiento del tránsito. Ante el vencimiento del contrato, que en su momento se tercerizó por una cuestión operativa. Pero vamos a trabajar para que el sistema que se está utilizando que agiliza su uso se analice para que no afecte al vecino. No nos vamos a oponer a la municipalización pero sí buscaremos que se analice en conjunto lo que significó la medida junto con otras que creemos contribuyen a ordenar el tránsito”, indicó Sabrina Selva (FR).

En tanto, lamentó: “el Ejecutivo está anunciando medidas que tienen que ver con el Concejo Deliberante antes de discutirlo en el recinto. Terminan llevando consolidada una situación al HCD y torna difícil la discusión. Esperamos que eso se revierta”.

“Nos preocupa la zona lindante”

“Hasta ahora no ha subido ningún proyecto desde el Ejecutivo. Una vez que llegue a nuestras manos lo vamos a analizar y ahí tomaremos una decisión. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Lo que más me preocupa es que – como nos enteramos a través de los medios- se va a eliminar el estacionamiento a 45° grados. Es algo por lo que venimos luchando hace tiempo. Y sabemos que se municipaliza por lo que nos enteramos por los medios”, señaló Oscar Albini (Cambiemos).

Por otro lado, señaló que “otra preocupación que tengo es la zona lindante al radio del estacionamiento medido porque afecta a comerciantes y frentistas. En ese sentido tomaremos el tiempo que sea necesario. No es culpa del HCD que los tiempos a lo mejor se extiendan si nos entregan los expedientes a última hora”.

“Vuelven a buscar una aprobación expres”

“Lamentablemente todavía no llegó el proyecto al Concejo. Este HCD demostró interés por el tema haciendo una audiencia pública en noviembre. Pero otra vez el ninguneo del intendente por no consultar y/o informar a los concejales”, lamentó el vecinalista José Cestari.

“¿Otra vez nos llamará a reunión urgente de presidentes de bloque para aprobar algo en forma expres? ¿Qué pasará con los empleados de la empresa? ¿Qué pasará con la tarifa? Si se modifica hay que llamar a asamblea de mayores contribuyentes. Sigue la misma metodología de gobierno y después llaman con urgencia para la aprobación expres”, cuestionó el edil. Creo que a partir del 24 de marzo no habrá estacionamiento medido en Mercedes. A menos que haga como Macri todo por decreto”, concluyó