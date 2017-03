Homenaje a víctimas de la última dictadura en Colegio San Patricio

Se colocó una baldosa frente a la institución educativa para recordar a ex alumnos de la misma que fueron detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura • Se realizó un emotivo encuentro con participación de la comunidad educativa

En un sentido encuentro se llevó a cabo el descubrimiento de una baldosa por parte de la comunidad del Colegio San Patricio en conmemoración de los detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura Cívico Militar que eran parte de dicha institución y que fueron formados allí. Contó con la presencia del Padre Tom, del intendente Juan Ustarroz, familiares y amigos.

El sentido encuentro contó con la participación de chicos que estudian en dicha institución, con familiares y amigos y el recuerdo de las víctimas.

En la baldosa, que realizó con la misma técnica que otras de igual sentido en otros puntos del país e incluso de Mercedes que fue colocada frente al Colegio se recuerda a los ex alumnos Carlos Gustavo Agosti, Carlos Martín Cardinal, Luis Eduardo Goicochea, Francisco Manuel Heredia, Esteban Santiago Ojea Quintana, Ignacio Pedro Ojea Quintana, Félix Eduardo Picardi, y Carlos Miguel Tillet. También hubo un momento para recordar a quienes fueron parte de la institución y fueron asesinados en Belgrano, los religiosos Pedro Duffau, Alfie Kelly y Alfredo Leaden.

Tomaron la palabra durante el encuentro María Inés Cardinal, el padre Tom, el rector Alfredo Avalo y el intendente.

“Quisiera celebrar la decisión de la escuela, de las autoridades, del Padre Tom, del Concejo Deliberante, destacar el trabajo, el tesón permanentes de los organismos de derechos humanos, los familiares y amigos. Celebrar, aunque suene contradictorio, y acá recuerdo una frase de un poeta húngaro que decía antes de que lo maten en el nazismo que deseaba lo recuerde con alegría. Y cómo recordar con alegría cuando hay tanta muerte, cuando hubo un plan sistemático que asesinó y desapareció personas, torturó, robó bebés, tiró gente al mar. Este plan sistemático se hizo también para imponer, como dijo Rodolfo Walsh, una miseria planificada. La alegría de ellos entonces, de personas, de militantes, de políticos” sostenía en sus primeras expresiones el intendente Juan Ustarroz que también recordó a todas las víctimas de la ciudad.

“Pensar en el otro, en el dolor, en las utopías, en los ideales, de pensar en el otro, en el prójimo, en qué pasa cuando no se tiene techo, no se tiene futuro, no se tiene presente. Entonces más allá de las cuestiones creo que es bueno y frente a los jóvenes, a quienes más tenemos que hablarles” sostuvo remarcando la importancia que tiene en la sociedad y el rol activo de la juventud, que en días en que se debate la educación más que nunca se debe actuar bajo “el pensamiento crítico, en valores, en honestidad, en ser solidarios, en pensar en el otro, y en la acción también formándose” sostuvo.

“Ellos se destacaban, pero no para crecer como individuos, sino por actuar para hacer una sociedad más justa” destacó respecto a las víctimas hoy homenajeadas y recordadas con la colocación de la baldosa.

“Hay muchas instituciones para mejorar la democracia”, afirmó y remarcó, ante los jóvenes estudiantes que “ustedes tienen que mirar esto de vivir por algo, preguntarse porqué vivimos, si por un celular nuevo, por la ropa, por si eso es lo trascendente, lo importante, ir detrás de lo que nos ofrece el mercado año tras año o vivir de los valores, de la amistad, del compañerismo, del ser solidario del compañerito que le está pasando algo” afirmaba el primer mandatario local ante los jóvenes presentes

“Debemos ayudarnos a vivir en una sociedad mejor, con utopías, con menos violencia, con sueños” afirmó Ustarroz.

El padre Tom, de la Parroquia San Patricio, bendijo la placa y tuvo también palabras de recuerdo, aliento y acompañamiento a las víctimas, sus familiares y allegados que, a 41 años del último golpe Cívico Militar que vivió el país, continúan sosteniendo bien alto el concepto de Memoria, Verdad y Justicia.