El equipo obtuvo llegó a semifinales en la copa nacional de Gesell • Perdió por penales después de empatar en el juego • “Lograr un tercer puesto también es escribir nuestra historia”, dijo el técnico Muñoz.

Como ya se ha hecho costumbre, Alfa volvió a presentarse a jugar la Copa Nacional Gesell de fútbol femenino amateur en su 8° edición.

“La pasamos muy bien, -dijo su entrenador, Marcelo Muñoz- recorrimos todas las emociones habidas y por haber ya que ganamos, perdimos, empatamos, sufrimos y hasta tuvimos definición por penales.

Así como el año pasado, donde obtuvimos el campeonato no nos hubiéramos imaginado llegar a donde llegamos, ya que el objetivo primario era clasificar a cuartos de final y vaya que sufrimos para lograrlo”.

En el primer partido, el equipo compuesto por jugadoras de Olivera, Luján, Gowland y Mercedes logró vencer a Camino a los 50 por 3 a 0, “aunque en verdad no jugamos bien –comentaron jugadoras y cuerpo técnico-. Igual cabe mencionar que jugamos 8:30, y esto sumado a que llegamos a las 6:00 no nos ayudo demasiado y también complicaría el resto del día. Con poquitas horas de recuperación se acercaba el segundo partido contra Arcou, la verdad que en este, nunca nos pudimos meter en partido, aunque hacíamos lo que podíamos para llevarnos los tres puntos, pero arrancamos perdiendo y aunque logramos empatarlo y casi casi lo damos vuelta, sobre el final lo perdimos.”

La clasificación

Esto obligaba al equipo a ganar al otro día y empezar a depender de otros resultados.

Ya en el tercer partido frente a Pioneras, el ánimo de las chicas estaba renovado gracias al descanso tan necesario y en este realmente jugaron muy bien, contando con varias chances claras pero la arquera rival ahogaba cada intención de gol, arrancando perdiendo el partido.

De todas formas se las veía tranquilas, empatando antes de finalizar el primer tiempo y dos conquistas mas en el segundo período les dio el triunfo.

Con seis puntos, +3 de diferencia de gol esperaban que los otros resultados las favorecieran aunque no fue así hasta el último partido de grupos, faltando no más de treinta segundos que al empatar esos rivales, alcanzaron a clasificar como el tercer segundo de grupo.

De cuartos a semis

“No se dan una idea de la alegría que teníamos –relata Muñoz- ya que el primer objetivo estaba cumplido. Las caras cambiaron, la tristeza se transformó en llanto de algunas chicas por la emoción. La llegada a cuartos nos alegraba pero la idea ahora era ir por un escalón mas, aunque en frente teníamos al fuerte equipo denominado Mezcladito. La idea era clara e intentamos manejar los tiempos del partido. Por suerte salió bien en gran parte del juego, contamos con algunas chances de gol y a su vez nuestra arquera también tuvo dos muy buenas intervenciones.” Al inicio del primer tiempo Alfa se puso 1 a 0 arriba, pero a falta de cuatro minutos les empatan y van a los penales. La serie avanzó con un yerro por lado y una atajada de cada arquero. El sexto fue convertido por Alfa y su arquera desató la locura al contener el remate rival. Ya la semis era una realidad.

La semifinal

Otro viejo equipo conocido le tocó al equipo de Olavarría en semifinal ya que con Círculo hay una buena amistad, aunque dentro de la cancha ambos quieren ganar y dejan todo para que así sea. Al igual que cada enfrentamiento, que ya se va convirtiendo en un clásico, cada cual intento imponer su juego y aunque se arrancó perdiendo, rápidamente se llegó al empate. Tuvo Alfa la última oportunidad, pero la arquera rival, sacó un bombazo que iba al ángulo, y nuevamente penales. “Esta vez la suerte no estuvo de nuestro lado. –se lamentó Muñoz-, la angustia fue grande. Nuestra cabeza se llenó de porqués. Debimos dejar correr los minutos para empezar a caer, y en verdad, el saludo y grandeza del rival ocasional amainó al menos un poquito nuestro pesar. Gracias Círculo. Muy poquito tiempo teníamos para levantar el ánimo de las nuestras e ir a jugar por el tercer puesto. Antes del último encuentro pensamos, comentamos y recordamos todo lo que pasamos este año. Desde lo poquito que hemos jugado hasta las bajas importantísimas de ultimo momento. Solo dos torneos en el año, que el dinero no alcanza, que el auto no llega, cirugías de Patito y Naty nada menos. Y bueno. El saber que lograr un tercer puesto también es escribir nuestra historia, porque Alfa realmente es una familia y festeja cualquiera sea el resultado y puesto, nos permitió sobreponernos y pelear desde el primero al último minuto. Ganamos 4 a2 ante Pumas, y logramos un muy merecido premio, hicimos podio una vez más y festejamos a lo alfa.

Esta familia se demuestra siempre que esta para grandes cosas y agradezco que me sigan eligiendo como su guía” –cerró la charla, Marcelo Muñoz.