Fue con el objetivo de garantizar los derechos de los chicos de nuestra ciudad y poder proyectar mancomunadamente el crecimiento y desarrollo de la institución.Mediante el convenio se garantiza el pago de aguinaldo de los trabajadores y una mesa de trabajo continua.

El intendente municipal Dr. Juan Ignacio Ustarroz firmó un convenio de participación entre el municipio y el jardín maternal “El Honguito” con el principal objetivo de garantizar los derechos de los chicos de nuestra ciudad y poder proyectar mancomunadamente el crecimiento y desarrollo de la institución. Fue una decisión que se trabajó mucho y una manera de cuidar la querida institución que se veía complicada.

El anuncio se hizo formal en el despacho del jefe comunal quien estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Juan Pablo López, y el sub secretario de Hacienda y Presupuesto, Dr. David Valerga. Además, se hicieron presentes la presidente del jardín maternal, Norma Rudoni, y la tesorera, Ana María Bussinger. Con la firma de este convenio el municipio se compromete a colaborar no sólo económicamente, sino también, a acompañar y apoyar a “El Honguito” en un crecimiento fortalecido y pensando en el futuro de esta organización no gubernamental (ONG).

“Hemos planteado a la presidente de El Honguito poder llevar adelante un convenio que, en lo inmediato, tiene como acción concreta el pago de los aguinaldos de los trabajadores; pero este convenio de colaboración también pretende generar una mesa de trabajo instituida entre representantes de este jardín maternal y el Poder Ejecutivo. Es importante destacar que el municipio tiene la voluntad de acompañar y apoyar a la entidad no sólo resolviendo sus problemas económicos sino proyectando su crecimiento y desarrollo”, declaró en conferencia de prensa el intendente Ustarroz, y agregó: “Sabemos que la obra que realizan es reconocida por todo el pueblo de Mercedes. Y es nuestro compromiso estar presentes y tratar que El Honguito tenga identidad propia como ONG pero que lo hagamos en el marco de un estado municipal presente, que excedan las gestiones que nos sucedan y puedan seguir soñando sobre cómo crecer. Si uno tiene necesidades, tiene menos perspectivas a futuro. Acá no hay cuestiones partidarias sino políticas públicas”.

“Todo surge a partir de las necesidades económicas y de una carta que presentó Norma en la Municipalidad. Contamos con el respaldo y ayuda de la gente, pero es necesario este apoyo y acompañamiento del municipio. Teníamos sólo 360 pesos en el banco para pagar la luz y una deuda de cinco mil pesos. No sabíamos qué hacer frente a esto y surgió la idea de redactar una nota al municipio. Pedimos una solución y acá está la respuesta. Ahora tenemos un respaldo y una tranquilidad. Vamos a seguir trabajando y necesitamos sangre joven para seguir con esta labor”, comentó Ana María Bussinger.

A continuación, la presidente de El Honguito expresó su alegría por el apoyo y el acompañamiento que reciben desde el gobierno local y celebró la decisión política del mandatario local de poder firmar este convenio de solidaridad y trabajo en conjunto, señalando que “hace más de 30 años era impensado en un lugar donde las madres pudieran dejar a sus hijos de sólo 45 días de vida, de manera gratuita, en un jardín maternal mientras ellas salían a trabajar”.

“Por nuestra parte, también queremos seguir trabajando en los barrios generando más espacios de primera infancia, espacios que cuenten con gente dedicada que garanticen a las madres que trabajan un lugar donde atiendan y cuiden a sus hijos. Así podremos construir una ciudad más justa y con igualdades”, concluyó Ustarroz.

De esta manera se concreta un deseo de ambas partes. Del Municipio de trabajar con la querida institución, palmo a palmo y generar ahora una mesa de gestión donde la Comuna ya es parte de El Honguito y será clave su rol. Con respecto a los miembros de su comisión han observado también una solución a los múltiples asuntos que les acuciaban. Sin duda, una de las gestiones que termina con final feliz.