El municipio acompaña el inicio de las clases

Más de 2000 guardapolvos y kits escolares otorga el municipio como apoyo social • Previo a la compra se realizó el relevamiento de los talles necesarios para los alumnos.



Tras la decisión del intendente Juan Ignacio Ustarroz se llevó a cabo la adquisición de más dos mil guardapolvos y kits escolares completos para que una importante cantidad de familias y niños tengan un inicio de clases en igualdad de condiciones y oportunidades. También se realizó un aporte para los empleados municipales con hijos en edad escolar.

En diciembre la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Jorgelina Silva inició la planificación de lo que es el apoyo escolar para las familias mercedinas. “Fue un proceso largo, pero bien realizado dado que no se compró porque si, sino que se efectuaron tres licitaciones donde adquirimos lo que realmente las familias necesitaban, con talles, color y medidas, para que ningún niño use lo que no le corresponde” afirmó la funcionaria y destacó que “es grato ver que los chicos, tanto de jardín como de primaria, usen guardapolvos a medida con kits nuevos”.

Para el intendente Juan Ignacio Ustarroz la tarea realizada es “un ejemplo de transparencia y eficacia. No recordamos que un área haya hecho un trabajo tan fino, tan minucioso y pensando en cada uno de los chicos. No fueron tratados como uno más dentro del montón. Fueron tratados como se merece que lo sean. El dato del talle no es menor, eso muestra que se pensó en concreto, en un sujeto real. También debemos destacar que es el segundo año que realizamos una compra de éste tenor”

“Se hizo un convocatoria abierta, clara, donde las familias se acercaron a Desarrollo Social que debió luego ampliar lo proyectado para comprar en dos ocasiones más. Esto también muestra la creciente necesidad y crisis social en que nos estamos encaminando. Cada vez hay más requerimientos y solicitudes de apoyo y por supuesto que desde nuestro rol de Estado Municipal decimos presentes”, comentó el primer mandatario municipal.

“Son más de dos mil kits escolares, con todo lo necesario, se realizó previamente una inscripción y relevamiento donde se solicitó a cada familia no sólo la documentación correspondiente, sino que se verificó la real necesidad. Ahora se lanza también un plan de otorgamiento con fechas, lugares y atención personalizada. Todo lo adquirido fue a instancias de las arcas municipales. No recibimos nada de ningún estamento externo”, sostuvo la responsable de Desarrollo Social.

Jorgelina Silva dejó en claro que “nosotros efectuamos una inversión muy importante que entendíamos era ineludible, es parte del compromiso asumido hacia la sociedad”

“La compra de kits escolares y delantales es parte de un acompañamiento que no se agota en el primer día de clases, en esa asistencia requerida y obligatoria, sino también una apuesta al largo plazo, a la permanencia en el sistema educativo y que reafirma otras herramientas que tenemos en funcionamiento y que demostraron su éxito, como el Programa de Educación Barrial que es un elemento que claramente apunta a la permanencia de los chicos en el aula y combate la repitencia y la deserción” sostuvo Ustarroz mostrando que la mirada es global, integral y que intenta cubrir diversos planos de la vida social de los chicos y las familias.

Para trabajadores

También hubo un apoyo a las economías de los trabajadores municipales. Cada área informó quienes tenían niños en edad escolar y fue así que desde éste martes se estarán entregando kits y delantales a los trabajadores.