La tarde del miércoles, en el Complejo Cultual La Trocha, fue el escenario elegido para que el intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz efectuara un brindis y encuentro de fin de año con las diversas y múltiples instituciones de la ciudad. Hubo plantación de árboles a cargo de las representaciones institucionales. Se proyectó un video, se realizó un balance del año y se realizó un brindis.

Ante un destacado marco de público se realizó la proyección de un video que enumeró las múltiples acciones de gestión que hubo durante el año a cargo del Departamento Ejecutivo, de su gabinete y la lógica interconexión con las instituciones locales. Es así que se vio un repaso por instancias como la recuperación del transporte público, la guardia pediátrica 24 horas, el acuerdo con el Ceamse para erradicar el basural de La Florida, el plan de bacheo, la creación del hogar para la mujer víctima de violencia, el hogar adolescente, la municipalización del Pampero, el acuerdo con El Honguito, las firmas de acuerdos y nuevas carreras con tres universidades, el Proeba, la inversión en desarrollo de deporte y apoyo a clubes barriales, el asfalto de hormigón, las más de 1000 nuevas conexiones cloacales, las constantes reparaciones a los vetustos caños de agua, la fiesta récord del salame, las contrataciones y licitaciones con reducciones importantes en las adquisiciones de productos y servicios, la compra de camiones, barredora, tractores, las obras en educación y así un importante cantidad de exposiciones sobre el año que está finalizando.

Un momento especial se vivió cuando se plantaron 24 árboles en el predio de La Trocha sobre calle 42 a instancias de las instituciones, como una manera más de continuar integrando el espacio público a todos los mercedinos.

A la hora de tomar la palabra el intendente Ustarroz afirmó que “quiero decirles que ustedes son muy importantes. Yo quiero escuchar a todos ustedes, a veces uno no puede, pero, permanentemente tenemos que estar en contacto. A veces se hace más difícil, otras no, pero, siempre tenemos que ver y pensar en la ciudad, en nuestros vecinos”, comentó.

“La solidaridad es algo que implementamos. Preferimos crear más espacios de solidaridad y acción conjunta que entregar un cheque y nos fue bien. En este mismo predio lo hemos visto, con cenas solidarias, peñas, fueron encontrando apoyo. Las instituciones siempre necesitan recursos para llevar adelante lo que efectúan, eso escasea, lo importante y no escasea es el recurso humano y eso quiero reafirmarlo para el año próximo, que todas las instituciones vayan acercándose, que tengamos un cronograma de la solidaridad en Mercedes y nos apoyemos como lo hemos hecho hasta ahora”, remarcó el primer mandatario local destacando que “en ese caminar y ese andar, donde vamos todos aprendiendo, construiremos una ciudad mejor. Estoy muy agradecido a todo el pueblo y las instituciones por el apoyo y acompañamiento dado”.

La jornada, en un predio de La Trocha que dado el clima y la buena predisposición de todos permitió se extendiera el encuentro, fue espacio también para exponer algunas de las herramientas que se han ido incorporando al patrimonio municipal y que capitaliza a la Comuna, como ser camiones, tractores, barredora, es decir, elementos que dan beneficios a todos los vecinos.

“Debemos destacar el esfuerzo de todos los días también de los trabajadores de todas las áreas. Le tengo un especial agradecimiento a los trabajadores del municipio y ellos mismos querían mostrar lo que se compró, las nuevas herramientas, porque sé que muchas veces no llegamos a todos los lugares como corresponde, pero, no es un déficit, por suerte, de las personas, sino que tiene que ver con la falta de herramientas, de vehículos y hoy podemos ver cómo invertimos y así seguiremos capitalizando el Municipio, dotarlo de herramientas para siempre, no sólo para ésta gestión” comentó Ustarroz.

Antes del cierre el intendente mencionó la tarea importante desplegada en salud, en medio ambiente, en tránsito, educación abogando por más y mejor involucramiento de la ciudadanía, creando consciencia y sumando esfuerzos “en el mismo espacio y mismo tiempo, tirando todos para el mismo lado”

Las instituciones que colocar un árbol para forestar La Trocha son: CAIDIM, Cooperadora de Bomberos Voluntarios, Cámara Económica Mercedina, Cooperadora del Hospital Blas L. Dubarry, Sociedad Italiana, Jardín Maternal El Honguito, Rotary Club Mercedes, Rotary Club Boulevard 40, LALCEC, Fotoclub Mercedes, Club de Leones, Veteranos de Guerra de Islas Malvinas, Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Asociación Médica Mercedes, S.O.S. Hábitat, ONG Mujeres del Noroeste, Centro de Egresados del Colegio Nacional, Sociedad Española de Socorros Mutuos, y Hogar Granja Arco Iris.