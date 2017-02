Desde la adolescencia se abocó al teatro y ya nunca paró • Se destacó como actor y director, y es uno de los fundadores del grupo Entretelones • Este año espera poder volver a llevar a las tablas alguna obra que seguramente colmará la sala donde se presente, como es habitual en cada trabajo suyo.

Por Yesica Landola

Eduardo Grinovero, es uno de los más talentosos actores y directores de teatro que esta ciudad vio nacer. Tiene una amplia trayectoria, desde protagonista a temprana edad tanto como dirigiendo importantes obras galardonadas tanto por el público como en certámenes.

Nació el 1° de febrero de 1967 en nuestra ciudad. Estudió en la escuela N° 12 y en el Colegio Nacional cursó el secundario. Allí comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación. Al concluir sus estudios empezó a trabajar en un estudio contable y ello le abrió paso a desempeñarse en la Liga de Padres de Familia, lugar donde continúa trabajando hasta el día de hoy.

Pero un poco más extensa es su historia de la mano del teatro. “Empecé en el Colegio Nacional. Teníamos que recaudar fondos para hacer un viaje de estudios, y entre todas las actividades que hicimos a la directora se le ocurrió llevar a cabo una obra de teatro para chicos. Con mis compañeros hicimos esa actividad. Dos años después, llegó el viaje de egresados. Propusimos hacer un viaje distinto, a Mendoza y fuimos a lugares que todavía no eran lo que son hoy como Las Leñas, donde había mucha más nieve y paisajes más lindos que los que por ahí había en Bariloche. Así que para llegar a eso se nos ocurrió hacer una obra de teatro y recaudar fondos. Y desde ahí no me despegué más”, contó.

¿Recordás cómo nació tu pasión por el teatro?

No se si al teatro en particular. Cuando tenía diez años, en casa de mis padres un día a la noche vi en un televisor 14 pulgadas, blanco y negro, y con lluvia la película “Cabaret”. Me quedé mirando hasta los títulos. Y ahí me surgió el deseo de querer hacer algo así. No la película, ni ser actor de comedia musical. A mí eso me pareció arte, algo que me mostró lo que pasaba arriba del escenario y quería ser algo así. Y no podía comentarlo con nadie, era una película para adultos que incluso hubo muchas cosas que ni entendía a esa edad. Pero me quedé con esa imagen del maestro de ceremonias, y nació que quería hacer arte.

¿Y cómo lo encausaste?

Después vino la etapa de la escuela en la que las maestras me ponían en todos los actos. Tenía facilidad, cararrotes, y así estuve hasta el último año. Tenía facilidad obviamente, gracia como todos los chicos… Y eso lo tenemos todos realmente, cuando te dejan jugar lo disfrutar, nace desde adentro. Cuando tomas conciencia de lo que haces, eso se pierde.

Después, el año de la última obra que hice estando en el secundario se inauguró el teatro Argentino. Y Eduardo De Laudano que nos dirigió en las dos obras nos convocó a dos o tres de nosotros para hacer la obra con la que se inauguró la sala a fin de año. Soy histórico si se quiere… fui el primer actor que pisó el escenario del Teatro, si se quiere, cuando se inauguró. Eduardo hizo una adaptación de Sueños de una noche de Verano, y la llamó ‘Bromas de una noche de verano’. Y a mí me tocó hacer de John Lennon. Y de ahí mucha gente me llama John todavía, porque estábamos De Laudano y yo, y era un lío con los nombres así que me quedó… Estudié con Norman Briski y me formé en distintos lugares, pero inicié con Eduardo y aprendí mucho de él. Fue una época en la que Eduardo dirigía muchos grupos de las escuelas y como que a los que teníamos inquietud por el teatro te generaba una semilla en esto. No había muchas posibilidades en esa época. Estaba Jorge Naipauer y el grupo del teatro Talía pero no hacían muchas actividades en ese momento.

¿Y ahí se largaron?

En el ’87 empecé a formar mi primer grupo de teatro que resultó ser Entretelones.

Las primeras obras que trabajamos y dirigimos fue junto a Charly Bruzza. Me acuerdo que lo habían llamado a Eduardo De Laudano para dirigir a un grupo de madre del jardín de infantes 901. Era una actividad dentro del jardín, una obra de teatro sin grandes pretensiones. Él les dijo que no podía, y nos recomendó a nosotros, que habíamos hecho teatro juntos. Dijimos que sí pero le pusimos más ambición al proyecto: hacerlo en el teatro Argentino, con más producción y la gente del jardín accedió. La idea era cobrar entrada para recaudar fondos. Me acuerdo que nos costó muchísimo porque no se cobraba entrada en el teatro a ninguna obra que se diera en el lugar porque era municipal. La vio mucha gente, tuvieron ganancias pero fue toda una situación. La obra estaba escrita por la tía de uno de los nenes, trabajamos con improvisaciones y salió bárbaro.

Al año siguiente, en el ’88 ya pensamos en salir a ofrecer proyectos para realizar a beneficio. Terminamos haciendo una obra a beneficio de una de las escuelas especiales, y tras ello el doctor Bueno, que era parte de la comisión de Cooperadora, nos regaló el vestuario y demás que se compraron para hacer la obra. Creíamos que esa obra daba para más, así que al año siguiente hicimos una reedición de la obra y la hicimos en el Colegio Nacional. La obra explotó. La sala estaba llena, abajo y arriba. Y ahí vimos un potencial de autoconvocación para hacer distintas cosas. En ese momento todavía no nos habíamos dado cuenta que ya habíamos conformado un grupo de teatro. Para nosotros era una situación de reunirnos y hacer teatro. Me acuerdo que le dejamos dinero al colegio por prestarnos las instalaciones y se recaudó bien.

Un éxito que ya no paró…

Después de eso vino una larga pausa porque hubo una crisis económica fuerte. Nadie iba a apostar a que cuatro pibes de veinte años se pusieron a hacer teatro… Pero nosotros seguimos reuniéndonos, haciendo ejercicios teatrales aprendidos una vez por semana.

Y más tarde vino “Cuando un chico se enamora”. Yo venía siendo el actor en el grupo que habíamos formado cuando tomamos esta obra que había hecho Jorge Mehaudy con poesía de Elsa Bornerman, que era una historia hilando esos poemas hechos canción. Nos la propusieron para hacer, reescribimos completamente la obra utilizando las canciones. Pero resultó que yo iba a ser el actor, pero canto muy mal… (ríe) Llevábamos un mes y medio de ensayo, íbamos muy bien desde lo teatral pero musicalmente era terrible. Ahí tomamos la decisión de que yo iba a dirigir y Charly a actuar, ya que cantaba mucho mejor. La obra tuvo un éxito increíble, ganamos premios, hicimos cantidad de funciones con la sala llena incluso con gente parada. Fue todo un boom en la época.

Ahí empecé a dirigir solo el grupo ya haciendo obras para adultos.

En el ’95, en el Teatro Talía hicimos “Locos de contento”, y a los dos años con Lelé Fal nos propusimos hacer una obra en el mismo lugar. Pero no nos podían dar la sala así que fuimos a hablar con Pedro Paquinelli que estaba al frente de la Biblioteca Popular Sarmiento. Era una obra compleja, trataba sobre el Sida, la muerte, una pareja homosexual y la herencia que deja una persona con esposa e hijo y una pareja gay. Realmente era muy fuerte. Le quisimos explicar a Pedro de qué trataba porque imaginábamos que podía haber algún prejuicio. De pronto él nos frenó y nos dijo: ‘No me expliquen nada, porque yo no soy quién para decir qué es lo que se puede y lo que no. Acá tienen la llave, vengan cuando quiera’. Pedro estaba fascinado con esa obra, fue a todas las funciones, nos presentaba… y a partir de ahí empezamos a trabajar siempre en la biblioteca, yendo esporádicamente al teatro dependiendo de la obra.

¿Y desde entonces ese fue tu lugar?

En realidad no. Al tiempo de eso me había propuesto empezar a dar clases para chicos. Me lo pedían mucho. Tenía reservado un lugar en la calle 31 y 20. Me fui de vacaciones y volví una semana antes de empezar a dar las clases y me encontré con que el lugar se había inundado y literalmente era una pileta de natación con alfombra. No sé que había pasado pero era imposible que eso estuviese listo para que diera clases. Salí de ahí con la cara larga y me lo encontré a Pedro que tenía la casa cerca de ahí. Me preguntó que me pasaba porque era evidente que estaba mal, le conté y sin dudarlo me dijo que fuera a dar clases a la biblioteca. No tengo palabras realmente para agradecerle a Pedro todo lo que hizo por el grupo, y desde hace más de veinte años estamos todavía en la biblioteca.

Tuviste muchos éxitos en tu haber…

Cuando hicimos la obra “Cuando un chico se enamora” en el ‘94, nos dijimos que ya éramos un grupo, teníamos que buscar una identificación y nos pusimos el nombre “Entretelones”. En el ’98 después de “Locos de contento” y “Cabo suelto”, hicimos personería jurídica al grupo. Nos estábamos haciendo de cosas, todo estaba a nombre mío porque sacaba todo con la tarjeta de crédito y se pagaba con lo que recaudaba el grupo. Entonces nos dimos cuenta de que eso tenía que tener otra entidad, porque hoy estamos y mañana no. Y todo lo que teníamos era del grupo. Así que fuimos el primer grupo en realizar la personería.

Ahí vino también la obra “Volví una noche”, otra obra que tuvo mucho éxito y ahí empezamos a juntar plata para el grupo. Y siempre fuimos dejando también dinero a la biblioteca porque en definitiva también éramos parte de la casa, y generábamos gastos.

En el ’99 Yiyo Celeri nos convoca también junto a Pola Meana a hacer “A puertas cerradas” en el Talía. Ahí la conocí a Karina Ricchini.

Yo tenía en mente hacer “Eva y Victoria”, una obra que había leído antes de verla por China Zorrilla y soñaba con hacerla. Y además actuar con Nancy Romans. Con Nancy me pasó algo muy particular. Cuando estudiaba con De Laudano una de las cosas que hizo fue llevarnos a ver al teatro Marín a verla en una obra. ¡Para mí Nancy era como Meryl Streep! Tenía fascinación por ella. Y le propuse hacer esa obra y me sorprendí cuando me dijo que sí, porque tenía perjuicios sobre mí. Y con Karina desde esa vez, en el 2001, no nos separamos estuvo en todas las obras. Hicimos una obra por año hasta el 2014. Por cuestiones de salud de mi madre frené un año, y en 2015 retomamos con “La mecedora” de Walter Perruolo. Y esa fue la última presentación…

¿Tenés pensado alguna obra a presentar próximamente?

El año pasado íbamos a hacer una obra también con Lelé Fal que tenemos la idea mutua de hacerla este año. La verdad que el año pasado fue un año muy duro para ella. Lo hablamos, y vamos a retomar cuando vuelva de sus vacaciones y vamos a ser dirigidos por Luján Biaggini.

Luján es una gran coequiper. Venimos codirigiendo obras de los chicos y trabajamos muy bien. Tenemos el mismo sentido del humor, el mismo ojo y le gusta hacerlo que esa es lo más difícil de encontrar en una persona. Tener algo que te ayude en eso es genial.

Y hay otro proyecto también, una comedia de Neil Simon que quedó en carpeta. Así que aspiramos a este año hacer alguna de estas obras, si sale todo bien.

¿Cómo vivís esto de que pasaron tantos años y siguen vigentes?

El grupo tiene una gran permanencia de gente. El que no actúa por cuestiones de tiempos y laborales, colabora siempre con algo. Es un grupo que permanece. Y el sueño de mi vida es que mis alumnitos cuando vuelven de estudiar en Capital, vuelvan a hacer teatro conmigo. De hecho lo he hecho ya, y realmente es una gran satisfacción.

La Liga me ha permitido ser todo lo que soy. El horario de trabajo me permitió siempre tener dos trabajos y dedicarme también al teatro.

Con el tiempo, mis compañeros de secundaria se han hecho fans del teatro. Y son los mismos con los que hacíamos teatro juntos. Me acuerdo de todas las anécdotas.

¿Por ejemplo?

Recuerdo cosas que nadie más recuerda, que creo que es que lo grabé a fuego porque es algo que me apasiona y que fue mágico para mí. Me acuerdo que una vez estábamos haciendo funciones para las escuelas. Una persona vino y nos dio plata. Era como si dijera hoy 400 pesos. Y nos sorprendimos por un lado y se nos ocurrió comprar alfajores para comerlos a la tarde. Nos repartimos los alfajores, y le convidamos a Eduardo De Laudano que nos dirigía. Me acuerdo que comía un alfajor blanco y nos dijo que era re buena onda, y preguntó de dónde sacamos la plata. Y le dijimos que nos la había dado una señora. Con el alfajor a medio comer empezó a las puteadas y nos retó porque era la plata para pagar el colectivo… y ¡tuvimos que devolver la plata! (Ríe) Nosotros no teníamos ni idea que los colegios pagaban. No era plata para nosotros pero no era tan así como se decía. Y descubrimos así todo eso (ríe).

Y así millones de historias que para mí son hitos.

¿Después de todos estos años y solo das clases para chicos?

En realidad cuando empecé fue con niños, adolescentes y adultos. Y estos últimos tienen muchas actividades y se han olvidado de estudiar por ejemplo. Y es también una responsabilidad, y nunca podíamos hacer nada con el alumno. En cambio los chicos están más acostumbrado a eso. Y los chiquititos tienen ganas de hacer cosas y son imparables.

Los adolescentes por ahí también están en una etapa complicada. Los mismos chicos que correteaban por todos lados, cuando llegan a los 14 o 15 años hay como una parte que se les apaga y parece que nada de lo que hacen le gusta. Es como que dejan de jugar, y para actuar no hay que perder esa capacidad. Actuar es jugar a que sos otra persona, que te pasa algo diferente. Y cuesta bastante.

¿Te ves siempre en el teatro?

Mientras pueda mi vida va a seguir siendo esto. Descubrí no hace mucho que mucha gente no tiene pasiones. Yo creía que todo el mundo las tenía, pero me di cuenta que no es así. Y me encanta descubrir gente joven con pasión, no un gusto o un hobby.

Cuando hicimos “Cuando un chico se enamora”, me he subido al escenario marcar cosas y me he puesto a llorar… y es mi pasión realmente.

¿Qué proyectos tenes a futuro?

No tengo grandes proyectos ni ambiciosos. Quiero seguir haciendo esto… por ahí me gustaría viajar, poder vacacionar. Por ahora dentro de la Argentina, algún día quizás un viaje un poco más largo.

Pero por el momento quiero seguir haciendo esto que me apasiona.