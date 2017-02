El municipio actuó en la justicia ante mensajes y noticias falsas que dañan a la ciudadanía • En varias ocasiones surgieron denuncias “truchas” en Facebook y lo más reciente fue un mensaje alertando de una nueva modalidad delictiva que en la ciudad no ocurrió.

Durante la semana, un mensaje de Whatsapp circuló como reguero de pólvora entre los mercedinos. El mismo daba cuenta de que había presuntos “trabajadores municipales” que solicitaban ingresar a los domicilios para realizar tareas de fumigación y que ello estaba vinculado con operaciones ilícitas. Y desde hace meses, se puede ver en redes sociales como Facebook noticias policiales también falsas que no hacen más que provocar y generar psicosis entre los vecinos.

La Secretaria de Seguridad, Josefina Kelly, instruida por el intendente municipal procedió a efectuar una denuncia penal ante la justicia contra los distintos mensajes y publicaciones apócrifas que en el último tiempo se están reproduciendo por Whasts App y redes sociales generando un verdadero mal a la ciudadanía. El último hecho que impulsó la acción judicial fue un mensaje que alertaba sobre estafas y robos, algo que jamás sucedió en Mercedes. “El daño que se genera es enorme”, afirmó Kelly.

No es la primera vez que en Mercedes sucede algo así. Los mensajes “truchos” ganan el espacio ciudadano por medio de las redes sociales, principalmente Facebook y por los mensajes de texto por teléfono móvil mediante Whatss app.

“Este tipo de comportamiento no perjudica a una gestión, sino, a todos los vecinos. Crea miedo, malestar, que sospechemos de todo a cada momento. En una ciudad que aún mantiene la tranquilidad, el dialogar con el vecino, en tenernos confianza, en tomar mate en la vereda; mensajes de este tipo sólo crean una paranoia que nos es ajena. Nos daña como ciudadanía”, comentó el intendente Juan Ignacio Ustarroz y remarcó que “las noticias falsas son muy difíciles de desarmar cuando penetran en la sociedad, por eso, es necesario estar muy alerta. Hay sectores que generan daño y en rigor va más allá de un municipio o un sector político, nos afecta a todos”

Con respecto a la denuncia la Secretaria de Control Urbano comentó que “el miércoles me hice presente en la UFI de turno, a cargo del fiscal Illanes y registré la denuncia penal para que se inicie una investigación con el objetivo de determinar, en lo posible, el origen de los mensajes y circulación de noticias falaces” comentó.

“Sabemos no es fácil de erradicar, pero, nunca debemos dejar de intentarlo. No podemos permitir pasar el hecho de que unos mal intencionados generen campañas de miedo y que eso repercuta en el vecino” narró Kelly quien no olvidó que “lo hemos padecido varias veces, como en la primavera o navidad donde se decían cosas totalmente falsas, creando preocupación y angustia innecesariamente”

En tanto, remarcaron que Mercedes no hubo ni un sólo caso, denuncia policial o judicial del tipo que daba cuenta este mensaje. Sin embargo, la falsa noticia circuló especulando con la buena fe del vecino que podía caer en el engaño.

“Sería muy feo que por noticias falsas, mal intencionadas, como esta o tantas otras dejemos de abrir la puerta y caer en una instancia de desconfianza absoluta. Se convertiría en una perdida social grande y grave”, comentó el intendente Ustarroz.

Los atrapan In fraganti

El domingo 5, personal de cuadriculas de la Policía Comunal, alertado por el operador de la red de emergencias 911, se trasladó a calle 26 entre 107 y 109, donde un vecino advirtió que un sujeto trataba de abrir la puerta de un rodado para cometer ilícito. Llegados al lugar sorprendieron a este malhechor con una lesna en la mano (de fabricación casera) la que utilizo viéndose rodeado para intimidar a los uniformados, quienes redujeron y aprehendieron al sujeto. El mismo fue identificado como Walter Villanueva, alias “Chaqueño” en orden al delito de “Atentado y resistencia a la autoridad”. Luego de ser indagado continuó alojado en calabozos de Estación de Policía Comunal Mercedes.

Robaba y lo engancharon

El sábado, efectivos de la Comunal en conjunto con efectivos de Policía Local, advirtieron que un sujeto estaba tratando de abrir vehículos estacionados, con intenciones de robo. Antes de identificar al sospechoso, lograron ver cómo aprovechando que una camioneta estacionada tenía uno de los vidrios abiertos, este ingreso sus brazos y se apoderó de distintos efectos que había en el interior. Inmediatamente, lo aprehendieron, y lograron identificarlo como Jorge Volpe. El damnificado reconoció los efectos incautados en poder del malhechor y se le restituyeron.

Volpe quedó alojado en la dependencia policial de manera temporal y será indagado en sede fiscal hoy lunes por el delito de “Hurto en grado de tentativa”.

Horror en barrio Esperanza

El sábado por la tarde, efectivos policiales llevaron a cabo la detención de un sujeto en barrio Esperanza, quien instantes antes había golpeado a su hijo de diez años con una silla de manera brutal. La madre del menor realizó rápidamente la denuncia, y el sujeto quedó alojado en la comisaría. El menor, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Se desconocen las circunstancias en las que se dieron los hechos, pero la determinación de este sujeto horrorizó a toda la barriada.