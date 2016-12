El presidente del Concejo Deliberante y otrora encargado a nivel local de PAMI Mercedes se lamentó por la situación y “por cómo los abandona el PAMI”.

El presidente del Concejo Deliberante y ex responsable del PAMI local manifestó su preocupación y dolor por la situación en que se encuentra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que días atrás se supo que se cortaban las coberturas sanitarias que brinda e instituciones como el Colegio de Farmacéuticos anunció que dejaba de atender dado los incumplimientos del Gobierno Nacional.

Si bien ahora anuncian que habría una extensión de prestación hasta el 31 de enero de 2017, la situación sigue siendo grave y preocupante para todos los mercedinos que diariamente requieren de atenciones y medicamentos imposibilitados de tener un mínimo de previsibilidad. “Nunca imaginé ver algo así de grave, una despreocupación tan grande por nuestros mayores”, sostuvo Dematei.

“En esta lucha tenemos que estar todos juntos. Acá no hay partidos ni banderas, acá hay gente que nos importa el otro y gente que no les importa nada” comentó.

“Los abuelos, nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados quedan totalmente desprotegidos, abandonados, es una situación tan grave y preocupante que nos deja muy sorprendidos. Doloridos. No alcanzan las palabras para pedir que tengan un manto de piedad, que no hagan esto con nuestros abuelos, que no los abandonen.” Afirmó

Tuvo el edil un momento para referirse a los trabajadores donde comentó que “estoy convencido de que todos ellos hacen un esfuerzo denodado para día a día contener una situación de constante abandono. Sabemos están poniendo un esfuerzo enorme, pero, no es suficiente, estamos todos bajo un gobierno nacional que no tiene corazón y está desfinanciando la salud y la protección de nuestros abuelos, directamente los está condenando a muerta. Gente con enfermedades graves, otros que tienen tratamientos de por vida se ven ahora dejados de lado”, remarcó sosteniendo que “la responsabilidad no es de los profesionales o farmacéuticos, ellos también han puesto lo mejor de sí y aguantado todo lo que pudieron, pero, lleva un momento en que no se puede más, es entendible lo que reclaman. Lo que no es entendible es cómo desde el PAMI, desde el Gobierno, dejan sin cobertura, sin el mínimo cuidado, a aquellos que nos han construido como país, a ellos que tantos años dedicaron trabajo y esfuerzo, que construyeron nuestra cultura, nuestra identidad”

Recordemos que el presidente del cuerpo deliberativo fue durante la gestión anterior el encargado local del PAMI en momentos en que la realidad era otra. “Hoy cada vez que nos acercamos a un centro de jubilados, o que recibo a nuestros abuelos lo único que recibimos es preocupación y miedo. Ellos que dieron todo se acercan llorando con una preocupación que debería ser de todos nosotros. Los están abandonando como pasó allá por el 2001. Es preocupante” finalizó Dematei.