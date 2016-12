La sesión se realizará a las 18 horas y cada bloque presentará modificaciones • El Departamento Ejecutivo elevó el proyecto por 431.511.455 pesos • Reclamarán para mantener el porcentaje en el HCD, cuyo presupuesto se vio disminuido.

Hoy a las 18 horas se tratará en el Concejo Deliberante el Presupuesto de Gastos y Recursos 2017 que el Departamento Ejecutivo elevó por 431.511.455 pesos.

Los distintos bloques seguramente presentarán sus modificaciones para lo presentado por la comuna.

La concejal Sabrina Selva del Frente Renovador adelantó algunos puntos de lo que será el despacho que presentará el bloque en el recinto. Según indicó “todavía hay algunas cuestiones que tenemos que analizar más a fondo para concluir el despacho, pero lo que me llama la atención es que el Ejecutivo prevé su valuación en la recaudación de algunas tasas, como el alumbrado público que entiendo que se trabajó de manera equilibrada, en donde no se condice el monto previsto con el aumento del 200% que ellos plantearon con el estimativo a recaudar en el presupuesto”.

En tanto, expresó: “Sigue en vigencia el tan discutido artículo 13 que quienes hoy están en el Departamento Ejecutivo cuando fueron concejales lo han discutido y han sido críticos respecto de la compensación de partidas en las secretarías de Obras y Desarrollo Social. Ello se había incluido en la gestión anterior en torno a las emergencias que hubo y por ello se daba esta facultad. Nosotros no vamos a discutir este artículo, pero vamos a sostener que siga pero que no sea por más áreas que estás que se tienen en cuenta”.

Además, indicó: “Estamos trabajando modificaciones en torno a jurisdicciones de lo que son obras ya que consideramos que tienen que estar contempladas, sacando recursos de partidas que en el ejecutado de este año han sido subejecutadas y siguen figurando con montos muy altos como el caso de publicidad y propaganda, derechos de oficina y demás. Hay partidas que se podrían contemplar para obras más necesarias. Entendemos además que el año que viene será electoral y el municipio está considerando obras que o cumplieron en su primer año de gestión. No está contemplado en el presupuesto el recientemente creado hogar de abrigo adolescente por lo que queremos saber si está financiado a raíz de otro programa o porqué no está en el presupuesto. Y haremos además foco en áreas como seguridad a fin de fortalecer lo que consideramos que faltó”.

Por otra parte, se refirió a la “baja del presupuesto al HCD, lo que vamos a pedir que se revea sobre todo porque se ha anunciado desde presidencia la intención del traslado del Concejo y de ser factible requerirá gastos que tenemos que resguardar”.

El vecinalismo pide incorporaciones

Por su parte, el concejal vecinalista José Cestari recordó que “el municipio obtiene sus recursos por dos vías de ingresos fundamentales: fondos de coparticipación provincial y tributos de origen municipal. En este sentido, el porcentaje de los ingresos casi no varió con respecto a gestiones anteriores” opinó y resaltó que “esto implica una dependencia muy importante en cuanto a los aportes de la provincia y una necesidad de aumentar la cobrabilidad de los tributos municipales, o al menos que no baje, en un contexto de pérdida de la capacidad adquisitiva, fundamentalmente de los asalariados”.

Además expresó que “el municipio propone un aumento selectivo de las tasas para compensar los déficit operativos de prestación de los servicios públicos esenciales afectados por los aumentos que se han registrado en los componentes básicos del costo: combustible (32 %), repuestos, mano de obra, sueldos y fundamentalmente energía eléctrica (196 % acrecentado a partir del mes de agosto de 2016) y los que están proyectados para el 2017 (energía eléctrica para el comienzo un 30 % y el resto del año un 100%). El Municipio gastó, en el 2016, aproximadamente 16 millones de pesos en energía eléctrica, el 60 % de esa erogación estuvo destinada a agua corriente y cloacas”.

En tanto, remarcó que “el estado municipal es una empresa pública que debe brindar servicios básicos a los contribuyentes, entre otras cuestiones, el traslado de los aumentos de los componentes básicos del costo de los servicios implicará un aumento de las dos tasas más importantes: alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública y servicios sanitarios. Y las propuestas para ambas tasas estiman entre un 60 a 70 % de aumento para los contribuyentes localizados entre las cuatro avenidas de circunvalación”.

Para el concejal, respecto del presupuesto hay algunas partidas que no han tenido ejecución y otras a mejorar. Así indicó que apelará para mejorar el monto asignado a Protección Civil que es 173.000, el Presupuesto participativo que prevé 2.200.000 y aspira a que se aumente, al igual que el programa de jerarquización y puesta en valor del parque municipal independencia que tiene un presupuesto de 190.000 pesos.

En tanto, resaltó que desde la Agrupación Vecinal Mercedina aspiran a incorporar en el Presupuesto partidas para la instalación de GPS en vehículos municipales, sistema de semáforos inteligentes, senda para caminantes en calle 11 entre 114 y Ruta Nacional N° 5, para la delegación municipal en Gowland, para el fomento a las carreras terciarias en Mercedes, remediación y puesta en valor de basurales no autorizados a cielo abierto y cavas, transmisión on-line e información del HCD en la web oficial del municipio y obras para personas con discapacidad en el HCD.

Por otro lado, también cuestionó la baja en el presupuesto para el HCD y al igual que el FR apelará a que se mantenga en el 3% del presupuesto, manteniendo el valor histórico.

Cambiemos por accidentología

Por su parte, el concejal de Cambiemos Edgard Killmeate señaló que el bloque aún no ha avanzado demasiado en el presupuesto pero que estos últimos días estarían trabajándolo fuertemente. “Estamos todavía trabajándolo sucede que estuvimos reviendo algunos puntos de la Fiscal e Impositiva que quedaban con algunas cuestiones de escritura a acomodar. De todas maneras nosotros vamos a volver a plantear sobre todo en lo que es alumbrado público porque es una vergüenza el aumento que quieren hacer. Y para colmo nos hacen sesionar el viernes a la tarde porque tienen inconvenientes con algunas personas que tienen incompatibilidad horaria. El presidente del Concejo es el que tiene que organizar los horarios, evidentemente no tiene decisión porque todo tiene que consultarlo al Ejecutivo”, criticó. Y volvió a cargar con la cuestión de los mayores contribuyentes. “Si a nosotros nos llega a faltar alguno va como suplentes gente del Frente para la Victoria porque los suplentes nuestros los pusieron más abajo. Por más que tengan la potestad de hacerlo me parece que no es ético y además se faltó a la palabra comprometida”, se quejó.

En cuanto al presupuesto, expresó: “Me llamaron la atención algunos puntos por ejemplo el de accidentología que de un millón y medio pasó a 115 mil pesos. Todavía tenemos que ver los números y nos vamos a estar reuniendo hasta el último día para terminar de evaluarlo. Pero no hay que olvidar que todavía tenemos muchos pedidos de informes -algunos por cumplir un año – que no fueron respondidos”.