Será el fin de semana del 21 y 22 de enero de 2017 en condición de visitante. La zona la comparte con otros dos equipos de Zárate como Ferroviarios y Defensores de Estrada.



Tras reunión en la ciudad de Arrecifes, la Federación Norte de Fútbol confeccionó el fixture para la edición 2017de la Copa Federación de Primera división. En esta ocasión la Liga Mercedina estará representada por Comunicaciones en un torneo que se pondrá en marchaentre los días 21 y 22 de enero del próximo año.

El debut del elenco “Cartero” será en la vecina localidad de San Antonio de Areco, en la cancha de Fitte ante Rivadavia. Como local serán tres compromisos consecutivos cerrando el grupo con dos compromisos como visitante.

Fixture

Primera fecha: Rivadavia vs. Comunicaciones.

Segunda fecha: Comunicaciones vs. Defensores de Estrada.

Tercera fecha: Comunicaciones vs. Ferroviarios.

Cuarta fecha: Comunicaciones vs. Rivadavia.

Quinta fecha: Defensores de Estrada vs. Comunicaciones.

Sexta fecha: Ferroviarios vs. Comunicaciones.

Zona A

9 de Julio (Chacabuco).

Rivadavia (Chacabuco).

Mechita (Bragado).

Zona B

Obras Sanitaria (Arrecifes).

Juventud (Pergamino).

Argentino Oeste (San Nicolás).

12 de Octubre (San Nicolás).

Zona C

River (Chacabuco).

O0 Higgins (Chacabuco).

Villa Sanguinetti (Arrecifes).

Deportivo Palermo (Arrecifes).

Zona D

Las Campanas (Campana).

Las Praderas (Campana).

La Catedral (Escobar).

San Lorenzo (Escobar).

Zona E

Peña La 12 (Chacabuco).

San Martín (Chacabuco).

San Carlos (Capitán Sarmiento).

Los 14 (Capitán Sarmiento).

Zona F

Rivadavia (San Antonio de Areco).

Comunicaciones (Mercedes).

Ferroviarios (Zárate).

Defensores de Estrada (Zárate).

Zona G

River (San Antonio de Areco).

Huracán (San Antonio de Areco).

Central Buenos Aires (Zárate).

Sarmiento (Zárate).

Zona H

San Roque (San Pedro).

Atlético Pilar (Escobar).

Lima (Zárate).

Social Obrero (Zárate).