Hay fuertes disputas por el liderazgo local del espacio • Quieren que Albini abandone la presidencia del bloque • “Estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando”, manifestó un referente en las redes sociales.

Había dos cosas que había logrado Cambiemos: revitalizar la Unión Cívica Radical y estar a un paso de arrebatarle al PJ la comuna.

Hubo solo tres elecciones comunales en las que el PJ local vio tambalear su hegemonía. Allá en 1983 cuando Gioscio se impuso a Aguirre por un puñado de votos, siendo uno de los pocos distritos bonaerenses donde la UCR no pudo imponerse.

Más acá en el tiempo nuevamente Gioscio cantó victoria ante el doctor Gustavo Novak quien sumó quinientos votos menos que el ya mítico caudillo.

Y recientemente la proeza de Lucas Fal quien en menos de un año se posicionó al punto tal de quedar unos 200 votos abajo del actual intendente Ustarroz.

A cada una de esas derrotas le habían seguido diásporas internas por liderazgos disputados. Hoy la situación es otra.

La lamentable y temprana pérdida de Lucas Fal dejó atónitos a los dirigentes de Cambiemos que –sin un líder a la vista- se tropiezan unos con otros. Y se generan grietas que aumentan día tras día.

Es ya reconocida las diferencias entre Ezequiel Bisso (una suerte de operador directo de María Eugenia Vidal) y Oscar Albini. Un comentario poco feliz de Bisso frente a personas cercanas al presidente del bloque Cambiemos aumentaron la grieta existente.

Facundo Cossi –un prominente funcionario de la AFIP- intenta intermediar en algunas cuestiones políticas en memoria de su amigo. Pero no logra su cometido.

La reciente llegada de Juan Navarro –una suerte de halcón- ha puesto en sobre alerta a más de un radical. Y como si esto fuera poco, dirigentes mercedinos que ocupan cargos políticos en La Plata, también intentan ver la manera de ganar espacio en Mercedes.

Existen dos rumores persistes dentro de Cambiemos: en marzo comenzarían a analizar la posibilidad de cambiar las autoridades del Concejo. Varios ediles se la juraron a Dematei desde que el presidente tuvo duras palabras con los concejales de Cambiemos por el tema del aumento de la dieta.

Y aprovecharían la volteada para cambiar las autoridades del bloque. Y es que para muchos se requiere un presidente más guerrero que Albini. Y por supuesto –y más importante aún- menos crítico de la gestión nacional y provincial de Cambiemos. A muchos no les cayó en gracia sus dichos a propósito del caso Centurión.

Nueva moda: irse por Facebook

La semana que pasó el referente de la defensa de los usuarios viales Marcelo Suárez, anunció que deja el Frente Cambiemos. “Lamentablemente estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando” expresó en su cuenta personal como una manera de expresar su opinión y dar su visión de la realidad con quienes lo acompañan en su actividad.

Suárez –quien se ha convertido en una voz de defensa de los usuarios viales y de diversas causas ciudadanas- fue afiliado radical, luego se pasó a la Coalición Cívica y no dudó en acompañar el Frente Cambiemos. Ahora, a poco más de un año, expresó su desilusión por el avance que ha ido tomando el gobierno de Mauricio Macri.

“Hoy dejo CAMBIEMOS y la COALICION CIVICA, pero por sobre todo del sueño de Lucas. Lamentablemente estoy terriblemente decepcionado con este Gobierno y con las medidas que fue tomando. La última que hicieron, la gota que para mí rebalsa el vaso es que ponen en borde bancarrota a todas las imprentas al imponerle a los monotributistas que tengan que hacer factura electrónica. El sector va tener que despedir empleados como ya lo están haciendo muchas empresas privadas. Pasaron casi quince meses de paciencia y espera. Pero esto no arranca. Volveré a mis posturas independientes, a seguir luchando por la Seguridad Vial, porque tengamos más y mejores rutas y para que termine el nefasto robo de los peajes en rutas nacionales. Creo haber hecho lo posible, pero seguir apoyando algo que no creo ya atenta contra mi salud. No me voy a ningún lado. Creo que todos los partidos tienen una cuota de responsabilidad de los que está pasando en la Argentina. Algunos por corruptos, otros por ineptos y los más por “no te metas”. Es hora que le dedique el tiempo perdido a mi familia y a tratar de impedir el cierre de mi negocio que tiene 35 años de vida siempre en el mismo lugar y pagando todos mis impuestos” expresó.

Antes de cerrar y expresar su decepción con el gobierno de Macri y Vidal sostuvo dejó un saludo fraternal para “todos los compañeros que pueden seguir. Los que me conocen sabrán comprender y mis amigos estoy seguro, más aún.”