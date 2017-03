Camarista denunció penalmente a la comuna por una licencia de conducir

Tomás Etchegaray fue a renovar el carné y se lo negaron por multas impagas • Presentó un amparo que le resultó favorable y se intimó al municipio a otorgárselo • Pero lo hicieron solo por un año hasta resolver la deuda • Ahora lleva la discusión al ámbito penal.

En el mes de noviembre pasado un reconocido camarista de este Departamento Judicial fue a renovar el carné de conducir a las oficinas de Control Urbano de nuestra ciudad. Pero no pudo realizarlo ya que cuando inició el trámite le surgieron infracciones de tránsito impagas (según trascendió por una suma de alrededor de 1400 pesos). Lejos de resignarse y pagarlas, inició una batalla judicial que terminó con un fallo favorable: presentó un amparo y al verse favorecido por la resolución judicial se intimó a la comuna a otorgarle la licencia. Pero como le entregaron la licencia solamente por un año, ahora inició una nueva acción pero esta vez en la Justicia Penal denunciando al municipio de Mercedes, en cabeza del intendente.

Amparo

El doctor Tomás Etchegaray inició una acción de amparo contra la Municipalidad de Mercedes el 24 de noviembre de 2016. Tras la excusación de tres magistrados, el 23 de diciembre, el juez Martín Cherubini del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 resolvió la presentación.

Previo a ello, tras la presentación en noviembre del amparo en el fuero Civil y Comercial, la justicia solicitó al municipio otorgar el turno para comenzar el trámite de la licencia de conducir y para el caso de haber cumplido con todos los exámenes y requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de la misma se expida la licencia correspondiente. Pero también indicó que deberían resolverse en el Juzgado de Faltas la situación de la multa, posibilitando así la definitiva regularización de las causas en trámite.

Al dar intervención a la comuna, el letrado apoderado de la municipalidad respondió al juez que cuando Etchegaray se presentó a renovar la licencia de conducir, desde la Oficina del Departamento de Tránsito se le informó que a los fines de realizar la reserva de un turno, que primero debía regularizar el estado de las infracciones de tránsito que registraba, debiendo dirigirse al Juzgado de Faltas Municipal o bien, comunicarse telefónicamente con dicha dependencia, cuestión que remarcaron sucede con todas las personas que llegan al lugar.

En tanto, sostuvieron que los requisitos para acceder a la licencia de conducir están dados por la ley provincial de tránsito, y que sobre quien presentó el amparo pesaban nueve infracciones de tránsito de las cuales dijo desconocerlas a todas y cuestionó su validez. Sin embargo, como la comuna le otorgaba el turno pero señaló que se le otorgaría la licencia luego de regularizar las infracciones, se intimó al municipio a darle la licencia porque sino se afectaba el derecho constitucional de la libre circulación por el territorio argentino (art. 14) y que regularizar la situación no implicaba necesariamente abonar la multa.

El 20 de diciembre, fecha del turno, se presentó a rendir la parte de aptitud (oftalmológica, y de coordinación físico-psíquica) con resultado satisfactorio; y luego en la oficina se le indicó que para proseguir el tramite debía abonar una multa con origen en la provincia de Entre Ríos de fecha 8 de enero de 2014. Ante esto, Etchegaray solicitó ampliar la medida cautelar y nuevamente le fue otorgada por lo que no se exigió el pago y se intimó a la comuna – teniendo en cuenta que había rendido satisfactoriamente los exámenes – a otorgar la licencia en un plazo de 48 horas.

A la justicia penal

Felizmente, Etchegaray recibió el carné. Pero allí surgió otra cuestión: la licencia se le otorgó por un año.

Y es que desde la comuna se apeló la resolución del Civil N° 6 y también se dio intervención a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que instruyeron a la comuna para que se le otorgue la licencia por el plazo de un año para que resuelva la situación de las multas impagas.

Ello devino entonces, en un planteo del magistrado no solo a la comuna sino en cabeza del intendente Juan Ignacio Ustarroz. El camarista, entonces, presentó una denuncia penal contra el primer mandatario y varios funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia – por la demora que habrían tenido en darle el carné tras la resolución – y hasta por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la denuncia no habría tenido mayor tratamiento. Y es que en el ámbito judicial se han dado diferentes situaciones como el caso de que no se dio fecha del delito en cuestión y tanto desde el Ministerio Público como en los Juzgados de Garantías se han dado una serie de excusaciones por lo que no habrá por el momento resolución sobre el tema.