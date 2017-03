Básquet: El Maxi Mercedes campeón en Pilar

Que ejemplo son uds para hablar, la presidenta de uds dejo los números en rojo (salvo su caja personal), todas las obras inconclusas, escuelas inexistentes, rutas pagadas y no arregladas (ni hablar del mamarracho de mas de 10 años esperando la autovía Lujan-Mercedes y dejando 5 km eternos que nunca se terminaron; las propiedades del tio Lázaro (de cajero de banco a multimillonario)..sostener durante 10 años el valor del barril del petróleo a costa del dinero del estado…plancitos pedorros de auto, heladeras, etc a costa del dinero de los jubilados…de que prioridades hablan uds? con que cara cuestión el desastre de que dejaron, un sistema energético destruido y con cero inversión…Revora, Uztarroz muñequitos de la campora…uds hablen con la verdad…ahh se acuerdan que cuestionaron que en las elecciones votaron hasta los muertos y hubo una escasa diferencia (no serán los muertos no declarados del hospital)..a no eso es maniobra periodística…se les cae la careta..