Será en la jornada de hoy, luego de dos jornadas de asambleas en los lugares de trabajo que dejaron bancos sin atención el jueves y el viernes al mediodía • Aseguran que el gobierno manda a las cámaras a incumplir acuerdos.

Entre jueves y viernes, muchas entidades bancarias realizaron asambleas en los lugares de trabajo desde las 12 horas, cortando la atención al público. Fue por la falta de cumplimiento de un convenio para la mejora salarial de los trabajadores en donde la justicia intervino, y podría acarrear severas multas.

El delegado de La Bancaria en Mercedes, Miguel Pastorini, estuvo recorriendo las entidades que se adhirieron a la medida, dado que algunas cámaras empresarias sí cumplieron con los pagos acordados. “Esto surge por el no cumplimiento de lo convenido. Como gremio se acordó con las cámaras empresarias, el gobierno impulsó la no homologación del acuerdo y el Ministerio de Trabajo no actuó. A los 30 días, como dice la ley, se homologa automáticamente y los bancos por impulso nuevamente del gobierno decidieron no pagarlo. Acudimos a la Cámara Nacional de Apelaciones, y la justicia labró una orden de pago y la no interferencia del gobierno en esta cuestión. Algunos bancos desobedecieron esta orden judicial. Hay bancos que han pagado como corresponde y ellos trabajaron normalmente. El tema está en los bancos gubernamentales como el banco Ciudad, Provincia y Nación que retienen un dinero de manera indebida porque hay una orden cautelar y tendrán que responder ante la justicia. Las demandas fueron iniciadas, los tiempos procesales llevan su tiempo y estaremos a la espera”, señaló en cuanto al origen del conflicto.

De allí surgió el periodo de asamblea en las distintas seccionales del país, preparatorias de un plan de lucha nacional que se va a fijar este lunes en la sede central en el marco de un plenario de delegados. “Esto va implicar concretamente paros a realizar si no hay respuesta”, indicó Pastorini y aseguró que “los trabajadores están aturdidos y enojados. Cualquier sindicato está acostumbrado a la lucha, paros, huelgas y todo lo que se da. Pero que una patronal llegue a un acuerdo, que venga un Ministerio y haga todo lo contrario a lo que debe hacer -que es evitar los conflictos – y siendo que hay un acuerdo entre el patrón y el empleado, es el Ministerio el que viene a romper ese acuerdo. Es algo nunca antes visto. Sumado a eso, cuando la justicia demanda que se pague lo acordado muchas patronales se niegan a cumplir con la ley con lo cual van a terminar en una demanda penal. Y hasta puede ocurrir que el banco reciba una multa. ¿Y por qué la sociedad y los propios trabajadores tenemos que pagar esa multa por una posición caprichosa de una persona ya que el presidente le dice que no pague algo que es legal?” se preguntó el dirigente sindical quien sostuvo: “Ahora toda la banca provincial, bancos privados han pagado o están disponiendo la posibilidad de pago. Pero la banca oficial ya firmó y se sigue negando. Es realmente indignante”.

Contra el hambre

Además, cuestionó severamente las medidas económicas que viene implementando el Departamento Ejecutivo Nacional y provincial: “El gobierno ha decidido bajar la inflación, bajando el consumo. Eso significa achicar el salario, y enfriar la economía como ellos dicen. Quizás logren el propósito, pero va a ser a costa del hambre y la miseria. Si se pierde el consumo, se pierden fuentes de trabajo. Esto lineal. Nosotros discutimos un aumento del 25%. Esto, en nuestro caso, es un cuarto en nuestro haber. Dejamos de consumir un cuarto menos. Alguien va a pagar lo que dejamos de consumir. Puede ser un aceitero, un molinero, un comerciante, un trabajador de lácteos… Alguien siempre paga la decisión política de agrandar la rentabilidad empresarial en función de bajar salarios. Este gobierno ha decidido ponerse como furgón de cola del capitalismo mundial” y añadió: “No voy a hablar loas del gobierno anterior. Hemos hecho tantos paros como con el actual gobierno. También nos querían poner techos, y las peleamos, pero no cometían estas ilegalidades. En el gobierno anterior pudimos poner en vigencia las paritarias y este gobierno las quiere abolir nuevamente”.

En cuanto a las expectativas de cara al futuro con los diferentes conflictos y luchas que vienen dando desde el sector de los trabajadores por estas diferencias, aseguró: “Tengo las mejores expectativas. Participamos de experiencias en varios lugares del país en defensa de los trabajadores y se ha logrado revertir con luchas muchas situaciones. Tenemos un muy buen ánimo, porque el movimiento obrero se organiza y trata de hacer suyo el problema del trabajador de al lado. Este gobierno por suerte ha logrado lo que otros no, porque antes nos desunían: este gobierno nos está uniendo. A este gobierno vamos a terminar agradeciéndole la unión del movimiento obrero en una sola consigna y una sola necesidad”, concluyó.