El ciclista de Chivilcoy supo quedarse con la competencia tras ganar la contra reloj individual • Antes de ello Naranjo se mostró como líder. Darío Oliva terminó conformando un combativo equipo que terminó en el podio final con Naranjo. Jorge Morales estuvo en el JEA Construcciones.

Finalizó este domingo 12 la 82° Doble Bragado organizada por el Club Ciclista Nación, una prueba ciclística de ruta por etapas que había comenzado el pasado sábado 4 en Buenos Aires con la CRE y llegado a Mercedes el domingo 5. Tras ello, el lunes 6 la carrera dejó Mercedes para regresar en la jornada de ayer cuando se puso en marcha, bajo la lluvia, la última etapa con destino la ciudad de Buenos Aires.

El chivilcoyano Román Mastrángelo (Bragado-SAT) se terminó quedando con la Clásica del Oeste por segunda vez, pero lo destacado también terminó siendo la campaña del equipo Raleigh-Nitro que durante gran parte de la competencia portó la malla líder con el sanjuanino Nicolás Naranjo. De Mercedes, una semana atrás, partió en el primer puesto de la General y la llegada a Chivilcoy volvió a hacerse de la victoria para confirmar el liderato.

Ya el martes 7 fue la etapa más largada entre Chivilcoy y Pergamino, donde al Raleigh-Nitro no le fue nada fácil sostener los ataques del SAT y otras formaciones que se mostraron aliadas, ese día ganaba Laureano Rosas (Bragado-SAT) para vestirse de líder. Aunque la recuperación de los dirigidos por Darío Oliva, corredor a la vez, fue al día siguiente cuando el miércoles 8 con Naranjo y Clavero le complicaron la definición a Rosas quedando una vez más como líder el de San Juan.

La continuidad de la Doble Bragado fue con el tramo entre Pergamino y Junín, ese jueves 9 Oliva se mostró en cada fuga y llegó a bonificar en Rojas. Ya en proximidades de Junín, antes de ingresar a Ruta 7, un ataque de Mastrángelo fue seguido por unos cinco pedaleros más para sacar una diferencia de 20 segundos y quedarse con el triunfo Mario Sosa (ESCO Agroplan). Ese día Naranjo no perdía el liderato pero del tercero hacia abajo varió la General, ya en Junín también se generó una segunda CRE y allí ganó el Bragado-SAT culminado el esfuerzo Raleigh-Nitro en el cuarto puesto en un tramo que solo sirvió para la clasificación de equipos.

El viernes 10 fue el tramo entre Junín y Bragado, la segunda etapa más larga, defendiendo de la mejor manera su camiseta Naranjo con otro triunfo en Bragado ante lo que fue un verdadera multitud. Ya el sábado 11 por la mañana se disputó la tan importante CRI, que ganó Román Mastrángelo (Bragado-SAT) y a partir de allí se vistió de líder. El esfuerzo individual de Naranjo no alcanzó para seguir primero, cayendo al cuarto casillero, pero por la tarde se adjudicó la etapa y llegó al tercer puesto desbancando a Sergio Fredes (Bragado-SAT).

Con la carrera prácticamente definida, ayer fue el turno de la última etapa entre Mercedes y Buenos Aires, con lluvia durante todo el camino se sucedieron los ataques para darse en Avenida 9 de Julio una definición masiva con triunfo de Federico Vivas (Bragado Cycles) sobre la raya en un reñido sprint junto a Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) y Marcos Crespo, segundo y tercero respectivamente. Muy cerca quedó Román Mastrángelo para coronarse como ganador de la 82° Doble Bragado, un corredor que supo ganarla por primera vez en la 75° edición.

El podio final lo tuvo al de Chivilcoy en lo alto acompañado por Laureano Rosas, de la misma formación, ocupando el tercer escalón Nicolás Naranjo (Raleihg-Nitro). Lo destacado para la formación conducida por Darío Oliva, que también contó con Cristian Clavero, Cristian Ranquehue, Francisco Dal Santo y Leandro Mignaco, es que supo ser protagonista de la carrera y provocar el esfuerzo del Sindicato de la TV que con más de un equipo fue en busca de la victoria que finalmente logró en el esfuerzo individual.

Esta Doble Bragado no solo tuvo a Darío Oliva como mercedino, en el JEA Construcciones con asiento en Pergamino desde los spronsors estuvo Jorge Morales que se planteó finalizar la carrera. Con más ganas que energías el “Negro” fue viendo la bandera de cuadros, si bien cediendo algo de tiempo y en otros días legando en el mayoritario tiene en su haber una Doble Bragado más.

Más logros

El Raleigh-Nitro no solo se lucio con naranjo y un tercer puesto en la General, el lujanense Cristian Clavero se adjudicó la metas volantes y en la clasificación por equipo la formación azul y blanca fue tercero, el primer lugar lo consiguió el Bragado-SAT seguido de Ciudad de Chivilcoy.

Declaraciones

Jorge Morales: “Mi objetivo siempre fue terminar la carrera, me tocó perseguir mucho y esto para mi es terminar cada etapa. Lo disfruto siempre pese a sufrir, quiero agradecer todo el apoyo que me mandaron desde Mercedes, me dieron fuerzas para estar”.

Darío Oliva: “Estoy orgulloso de este equipo, con seis hombres dimos que hablar y terminamos terceros en la General individual con Naranjo y en el mismo lugar por equipos que no es poca cosa. Fuimos seis, ayer se bajó Mignaco por un accidente pero dimos todos, tuvimos un momento duro camino a Pergamino pero nos supimos recuperar” dijo.

Primera Etapa: Tres de Febrero-Mercedes.

1° Nicolás Naranjo (Raleigh-Nitro) 2 horas 51’ 12”.

2° Laureano Rosas (Bragado-SAT) mt.

3° Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) mt.

6° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

96° Jorge Morales (JEA Construcciones) mt.

Segunda Etapa: Mercedes –Chivilcoy 140 km,

1° Nicolás Naranjo (Raleigh-Nitro) 2 horas 53’ 27”.

2° Marcos Crespo (Leopard) mt.

3° Laureano Rosas (Bragado -SAT) mt.

7° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

110° Jorge Morales (JEA Construcciones) 2 horas 54”.

Tercera Etapa: Chivilcoy-Pergamino 182 km.

1° Laureano Rosas (Bragado-SAT) 4 horas 3’ 16”.

2° Lucas Gaday (ESCO Agroplan) mt.

3° Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) mt.

71° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

85° Jorge Morales (JEA Construcciones) mt.

Cuarta Etapa: Pergamino 133 km

1° Nicolás Naranjo (Raleigh-Nitro) 2 horas 54’ 42”..

2° Laureano Rosas (Bragado-SAT) mt.

3° Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) mt.

22° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

100° Jorge Morales (JEA Construcciones) 2 horas 59’ 42”.

Quinta Etapa: Pergamino-Junín

1° Mario Sosa (ESCO Agroplan) 2 horas 1’ 29”.

2° Sergio Fredes (Bragado-SAT) mt.

3° Román Mastrángelo (Bragado-SAT) mt.

45° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

107° Jorge Morales (JEA Construcciones) 2 jora 2’ 19”.

Sexta Etapa: Junín-Bragado 170 km

1° Hernán Taddeo (Giant) 3 hora 53’ 54”.

2° Federico Ortega (Citi Bike) mt.

3° Omar Azzem (ESCO Agropaln) mt.

39° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

112° Jorge Morales (JEA Construcciones) 3 horas 53” 41”.

Séptima Etapa- CRI 17 km

1° Román Mastrángelo (Bragado-SAT) 18’51” 179.

2° Laureano Rosas (Bragado (SAT) 19’ 15” 964.

3° Fernando Antogna (Chivilcoy) 19’ 19” 780.

4° Sergio Fredes (Bragado-SAT) 19’ 34’ 001.

5° Nicolás Naranjo (Raleigh-Nitro) 19’ 45’ 717.

22° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) 20’ 46’ 289.

109° Jorge Morales (JEA Construcciones) 26’ 29” 516.

Etapa Reina 102 km

1° Nicolás Naranjo (Raleigh-Nitro) 1 hora 57’ 16”.

2° Román Mastrangelo (Bragado-SAT) mt.

3° Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) mt.

20° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

84° Jorge Morales (JEA Construcciones) 2 Horas 3’ 51”.

Octava Etapa 103 km

Mercedes – Buenos Aires 103 km

1° Federico Vivas (Bragado Cicles-SAT) 2 horas 17’ 20”.

2° Cristian Clavero (Raleigh-Nitro) mt.

3° Marcos Crespo (Leopard-Candu) mt.

19° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) mt.

92° Jorge Morales (JEA Construcciones) 2 horas 21’ 31”.

General

1° Román Mastrángelo (Bragado-SAT) 23 horas 10’ 27”.

2° Laureano Rosas (Bragado-SAT) 23 horas 10’ 50”.

3° Nicolás Naranjo (Raeigh-Nitro) 23 horas 11’ 6”.

19° Darío Oliva (Raleigh-Nitro) 23 horas 12’ 50”.

92° Jorge Morales (JEA Construcciones) 23 horas 36’ 16”.